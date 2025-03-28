Понад 5 тисяч мають виправити дані: скільки осіб зареєстрували на НМТ-2025

Вже три тижні триває реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті у 2025 році. Завершується вона, до речі, 3 квітня.

Станом на 28 березня, вже 258 171 особа отримала повідомлення про успішну реєстрацію й можливість сформувати сертифікат НМТ 2025 року. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

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Скільки осіб вже зареєструвалося на НМТ у 2025 році

Майже 267 тисяч із них надіслали внесену в реєстраційну форму інформацію та копії документів на обробку до регіональних центрів оцінювання якості освіти.

В Україні хоче складати тестування 241 341 особа, а за кордоном – 16 830 осіб.

Найпопулярнішим предметом з додаткового блоку НМТ є іноземні мови. Їх обрали 102 978 осіб. Також – географія (56 451 особа). 50 812 осіб виявили бажання складати четвертим предметом біологію, 38 531 – українську літературу, 6 961 – фізику, 2 438 осіб – хімію.

Зверніть увагу! Аби успішно зареєструватися, вступнику / вступниці потрібно створити персональний кабінет. Це можна зробити за допомоги застосунку Дія або шляхом самостійного заповнення форми в реєстраційному сервісі.

Також в УЦОЯО нагадують: якщо не натиснути на кнопку "Надіслати на обробку" – регіональний центр не зможе опрацювати інформації, через що особу не зареєструють для участі в НМТ.

Після надсилання документів на обробку рекомендуємо час від часу зазирати до персонального кабінету, щоб не пропустити важливого повідомлення,

– акцентували у Центрі.

Що цікаво, понад п'ять тисяч вступників / вступниць отримали від регіональних центрів оцінювання якості освіти в персональних кабінетах повідомлення про потребу в доопрацюванні наданої ними інформації та/або копій документів. Усунути помилки і повторно надіслати копії документів на перевірку треба якнайшвидше, але не пізніше ніж 8 квітня.

До 8 квітня в персональному кабінеті вступник / вступниця матиме змогу змінити навчальний предмет додаткового блоку, або населений пункт в Україні або за кордоном для складання НМТ, або вказати на потребу в проходженні НМТ під час додаткової сесії.