Чому можуть відмовити у реєстрації на НМТ і що робити

6 березня стартує реєстрація на національний мультипредметний тест. Триватиме до 3 квітня включно.

Вказані дані та копії необхідних документів для реєстрації перевіряють співробітники Українського центру оцінювання якості освіти. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Вступ 2025.

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Причини відмов у реєстрації на НМТ

Тим, хто має намір брати участь у цьогорічному тестуванні, варто серйозно ставитися до етапу реєстрації на НМТ. При цьому пам'ятати, чому можуть у ній відмовити. Ось основні причини:

ви надали неправдиву інформацію;

ви не завантажили копії документів;

ви завантажили копії документів, які не відповідають вимогам;

ви маєте особливі медичні потреби, а в центрі тестування вам не можуть створити спеціальні умови.

Так, у разі відмови у реєстрації треба:

якщо з документами будуть проблеми, то вас про це повідомлять в особистому кабінеті, і ви матимете час їх виправити;

до УЦОЯО можна подати апеляційну заяву щодо відмови у реєстрації.

Якщо через медичні причини в пункті тестування для вас не зможуть створити певні умови, ви зможете вступати до вишу без НМТ.

Офіційна відмова буде підставою для пільгових умов вступу, тобто ви зможете брати участь у конкурсному відборі за результатами співбесіди.

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