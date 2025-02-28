Чому можуть відмовити у реєстрації на НМТ і що робити
- Реєстрація на національний мультипредметний тест (НМТ) триватиме з 6 березня до 3 квітня.
- Причинами відмови у реєстрації можуть бути неправдива інформація, невідповідні документи чи особливі медичні потреби.
- Що робити у такому разі – читайте у новині.
6 березня стартує реєстрація на національний мультипредметний тест. Триватиме до 3 квітня включно.
Вказані дані та копії необхідних документів для реєстрації перевіряють співробітники Українського центру оцінювання якості освіти. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Вступ 2025.
Дивіться також Коли та як відбуватиметься реєстрація на НМТ у 2025 році
Причини відмов у реєстрації на НМТ
Тим, хто має намір брати участь у цьогорічному тестуванні, варто серйозно ставитися до етапу реєстрації на НМТ. При цьому пам'ятати, чому можуть у ній відмовити. Ось основні причини:
- ви надали неправдиву інформацію;
- ви не завантажили копії документів;
- ви завантажили копії документів, які не відповідають вимогам;
- ви маєте особливі медичні потреби, а в центрі тестування вам не можуть створити спеціальні умови.
Так, у разі відмови у реєстрації треба:
- якщо з документами будуть проблеми, то вас про це повідомлять в особистому кабінеті, і ви матимете час їх виправити;
- до УЦОЯО можна подати апеляційну заяву щодо відмови у реєстрації.
Якщо через медичні причини в пункті тестування для вас не зможуть створити певні умови, ви зможете вступати до вишу без НМТ.
Офіційна відмова буде підставою для пільгових умов вступу, тобто ви зможете брати участь у конкурсному відборі за результатами співбесіди.
Дивіться також Які документи потрібні для реєстрації на НМТ-2025
Що відомо про НМТ у 2025 році
- Національний мультитест цьогоріч триватиме з 14 травня до 25 липня.
- Основна сесія – з 14 травня до 25 червня, додаткова – з 14 до 25 липня.
- Основний етап реєстрації для участі в основних сесіях НМТ відбуватиметься з 6 березня до 3 квітня включно. Додатковий – з 9 до 14 травня.
- Зареєстровані учасники отримають запрошення, яке містить інформацію про дату, місце та час проведення тестування.
- Запрошення розміщують на інформаційній сторінці учасника іспиту.