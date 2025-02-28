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Освіта Освіта в Україні Чому можуть відмовити у реєстрації на НМТ і що робити
28 лютого, 11:38
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Чому можуть відмовити у реєстрації на НМТ і що робити

Марія Волошин
Основні тези
  • Реєстрація на національний мультипредметний тест (НМТ) триватиме з 6 березня до 3 квітня.
  • Причинами відмови у реєстрації можуть бути неправдива інформація, невідповідні документи чи особливі медичні потреби.
  • Що робити у такому разі – читайте у новині. 

6 березня стартує реєстрація на національний мультипредметний тест. Триватиме до 3 квітня включно.

Вказані дані та копії необхідних документів для реєстрації перевіряють співробітники Українського центру оцінювання якості освіти. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Вступ 2025

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Причини відмов у реєстрації на НМТ 

Тим, хто має намір брати участь у цьогорічному тестуванні, варто серйозно ставитися до етапу реєстрації на НМТ. При цьому пам'ятати, чому можуть у ній відмовити. Ось основні причини: 

  • ви надали неправдиву інформацію;
  • ви не завантажили копії документів;
  • ви завантажили копії документів, які не відповідають вимогам;
  • ви маєте особливі медичні потреби, а в центрі тестування вам не можуть створити спеціальні умови.

Так, у разі відмови у реєстрації треба:

  •  якщо з документами будуть проблеми, то вас про це повідомлять в особистому кабінеті, і ви матимете час їх виправити;
  •  до УЦОЯО можна подати апеляційну заяву щодо відмови у реєстрації.

Якщо через медичні причини в пункті тестування для вас не зможуть створити певні умови, ви зможете вступати до вишу без НМТ.

Офіційна відмова буде підставою для пільгових умов вступу, тобто ви зможете брати участь у конкурсному відборі за результатами співбесіди.

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Що відомо про НМТ у 2025 році

  • Національний мультитест цьогоріч триватиме з 14 травня до 25 липня.
  • Основна сесія – з 14 травня до 25 червня, додаткова – з 14 до 25 липня.
  • Основний етап реєстрації для участі в основних сесіях НМТ відбуватиметься з 6 березня до 3 квітня включно. Додатковий – з 9 до 14 травня.
  • Зареєстровані учасники отримають запрошення, яке містить інформацію про дату, місце та час проведення тестування.
  • Запрошення розміщують на інформаційній сторінці учасника іспиту.