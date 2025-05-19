Топ університетів України, у яких можна здобувати ІТ-освіту
- Рейтинг найкращих університетів в Україні, де можна навчатися на ІТ, містить 10 закладів освіти, серед яких лідирує Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".
- Оцінка закладів вищої освіти базується на таких показниках як дослідження в галузі комп'ютерних технологій, якість викладання, наукова продуктивність та результати працевлаштування випускників.
ІТ-спеціальності є дуже популярними серед українських абітурієнтів. Тож вступники ретельно аналізують і обирають, у якому виші хочуть здобувати вищу освіту.
Про це інформує 24 Канал. Щоб дослідити найкращі українські ЗВО для вивчення IT-спеціальностей, освітній портал Education.ua проаналізував різні рейтинги.
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Рейтинг найкращих університетів, де варто опановувати ІТ
Вступникам 2025 року, які мріють стати потрібнми IT-фахівцями, варто взяти до уваги те, як сформувалася десятка найкращих університетів, де можна здобути профільну вищу освіту.
Тож 10 провідних ЗВО, де краще навчатися на ІТ, такий:
1. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".
2/3. Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
2/3. Національний університет "Львівська політехніка".
4. Харківський національний університет радіоелектроніки.
5/6. Львівський національний університет імені Івана Франка.
5/6. Національний авіаційний університет.
7. Харківський національний університет імені Каразіна.
8/9. Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.
8/9. Вінницький національний технічний університет.
10. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут".
Зауважимо, що деякі виші в рейтингу розділили між собою місця, адже набрали однакову кількість балів.
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Які показники врахували під час створення рейтингу
У цьому списку враховані рейтинги, які оцінюють виші за різними показниками.
EduRank 2024 враховує дослідження в галузі комп'ютерних технологій та кількість згадок про них в інших роботах.
QS World University Rankings 2024 оцінює, зокрема, якість викладання, цитування досліджень, наукову продуктивність, можливості та результати працевлаштування.
Рейтинг редакції ІТ-спільноти DOU – кількість зарахованих студентів у 2024 році до різних ЗВО.
Також врахований рейтинг за кількістю поданих заяв від вступників у 2024 році за даними з ЄДЕБО.
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Куди вступають абітурієнти з найвищими балами
За підрахунками редакції ІТ-спільноти DOU, вступники з найвищими балами традиційно обирають Український католицький університет, де середньозважений конкурсний бал першокурсників – 188, а мінімальний бал зарахованих – 178. Цей виш, до слова, приватний.
Високі результати й у вступників на айті в Києво-Могилянській академії (189 балів) та Київській школі економіки (179 балів). На четвертому місці – Амерікан Юніверсіті Київ (176 балів), який, як і УКУ, є приватним закладом, тому не має бюджетних місць.