Об этом информирует 24 Канал. Чтобы исследовать лучшие украинские ЗВО для изучения ИT-специальностей, образовательный портал Education.ua проанализировал различные рейтинги.

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Рейтинг лучших университетов, где стоит осваивать ИТ

Поступающим 2025 года, которые мечтают стать нужными IT-специалистами, стоит принять во внимание то, как сформировалась десятка лучших университетов, где можно получить профильное высшее образование.

Поэтому 10 ведущих ЗВО, где лучше учиться на ИТ, такой:

1. Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

2/3. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

2/3. Национальный университет "Львовская политехника".

4. Харьковский национальный университет радиоэлектроники.

5/6. Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

5/6. Национальный авиационный университет.

7. Харьковский национальный университет имени Каразина.

8/9. Государственный университет информационно-коммуникационных технологий.

8/9. Винницкий национальный технический университет.

10. Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт".

Заметим, что некоторые вузы в рейтинге разделили между собой места, ведь набрали одинаковое количество баллов.

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Какие показатели учли при создании рейтинга

В этом списке учтены рейтинги, которые оценивают вузы по разным показателям.

EduRank 2024 учитывает исследования в области компьютерных технологий и количество упоминаний о них в других работах.

QS World University Rankings 2024 оценивает, в частности, качество преподавания, цитирование исследований, научную производительность, возможности и результаты трудоустройства.

Рейтинг редакции ИТ-сообщества DOU – количество зачисленных студентов в 2024 году в различные ЗВО.

Также учтен рейтинг по количеству поданных заявлений от абитуриентов в 2024 году по данным из ЕГЭБО.

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Куда поступают абитуриенты с самыми высокими баллами

По подсчетам редакции ИТ-сообщества DOU, поступающие с самыми высокими баллами традиционно выбирают Украинский католический университет, где средневзвешенный конкурсный балл первокурсников – 188, а минимальный балл зачисленных – 178. Этот вуз, к слову, частный.

Высокие результаты и у поступающих на айти в Киево-Могилянской академии (189 баллов) и Киевской школе экономики (179 баллов). На четвертом месте – Американ Юниверсити Киев (176 баллов), который, как и УКУ, является частным заведением, поэтому не имеет бюджетных мест.