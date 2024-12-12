Три виші України потрапили у рейтинг найкращих ЗВО світу за онлайн-освітою

Британська агенція Times Higher Education оприлюднила список вишів з найкращою онлайн-підготовкою студентів THE Online Learning Rankings 2024. До нього увійшли й українські університети.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на УП. За даними рейтингу, сюди увійшли три ЗВО нашої держави.

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Три виші України потрапили у рейтинг найкращих ЗВО світу

Так, досягненнями можуть похизуватися такі виші:

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";

Сумський державний університет;

Харківський національний університет імені Каразіна.

Усі університети з онлайн-навчанням поділили на чотири рівні – золото, срібло, бронза та "учасники".

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"Золото" отримали 11 університетів:

Американський університет, США;

Університет штату Арізона (Темпе), США;

Університет "Вища школа економіки", Росія;

Манав Рачна Міжнародний інститут досліджень і досліджень, Індія;

Університет Массі, Нова Зеландія;

OP Jindal Global University, Індія;

Університет Центральної Флориди, США;

Університет Ессекса, Велика Британія;

Ліверпульський університет, Велика Британія;

Університет Південної Австралії , Австралія;

Сегедський університет, Угорщина.