Три виші України потрапили у рейтинг найкращих ЗВО світу за онлайн-освітою

12 грудня 2024, 09:06
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Автор: Марія Волошин

Британська агенція Times Higher Education оприлюднила список вишів з найкращою онлайн-підготовкою студентів THE Online Learning Rankings 2024. До нього увійшли й українські університети. 

Про це інформує 24 Канал з посиланням на УП. За даними рейтингу, сюди увійшли три ЗВО нашої держави.

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Три виші України потрапили у рейтинг найкращих ЗВО світу 

Так, досягненнями можуть похизуватися такі виші: 

  • Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";

  • Сумський державний університет;

  • Харківський національний університет імені Каразіна.

Усі університети з онлайн-навчанням поділили на чотири рівні – золото, срібло, бронза та "учасники".

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"Золото" отримали 11 університетів: 

  • Американський університет, США;

  • Університет штату Арізона (Темпе), США;

  • Університет "Вища школа економіки", Росія;

  • Манав Рачна Міжнародний інститут досліджень і досліджень, Індія;

  • Університет Массі, Нова Зеландія;

  • OP Jindal Global University, Індія;

  • Університет Центральної Флориди, США;

  • Університет Ессекса, Велика Британія;

  • Ліверпульський університет, Велика Британія;

  • Університет Південної Австралії , Австралія;

  • Сегедський університет, Угорщина.

Що відомо про рейтинг 

Рейтинг THE Online Learning Rankings 2024 – це перша спроба виміряти та порівняти онлайн-навчання у глобальному масштабі.

Цей рейтинг враховував на кількість та якість ресурсів, спрямованих на дистанційну освіту, рівень залучення студентів у навчання та їхні успіхи.