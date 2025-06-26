Тут 10 українських: оприлюднили рейтинг найкращих вишів світу 2026 року

Опублікували рейтинг QS World University Rankings 2026. У ньому розподілили місця для понад 1500 університетів з усього світу.

Є серед них і українські ЗВО. Про це інформує 24 Канал з посиланням на рейтинг.

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Оприлюднили рейтинг найкращих вишів світу 2026 року

Дослідження для Всесвітнього рейтингу університетів починають у вересні, а самі рейтинги публікують у червні.

У рейтинг QS World University Rankings 2026 потрапили і 10 українських вишів.

Найвище місце займає Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Він розташувався між 721 та 730 позиціями.

Далі – Харківський національний університет імені Каразіна (781 – 790).

Трохи нижче – між 801 та 850 сходинками – розмістили Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

За першою тисячею найкращих вишів опинилися також:

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";

НУ "Львівська політехніка";

Сумський державний університет;

Національний університет "Києво-Могилянська академія";

Одеський національний університет імені Мечникова;

Львівський національний університет імені Івана Франка;

Харківський національний університет радіоелектроніки.

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Які виші найкращі у світі

У топі рейтингу опинилися такі університети:

Массачусетський технологічний інститут (MIT), США Імперський коледж Лондона, Велика Британія Стенфордський університет, США Оксфордський університет, Велика Британія Гарвардський університет, США Кембриджський університет, Велика Британія ETH Цюрих, Швейцарія Національний університет Сінгапуру, Сінгапур Університетський коледж Лондона, Велика Британія Каліфорнійський технологічний інститут, США.

Цьогорічні рейтинги демонструють зростання впливу азійських університетів, їх у рейтингу – 565. Азійські країни продовжують інвестувати значні кошти в дослідження, інтернаціоналізацію та довгострокову стратегію у вищій освіті.

Зауважимо, що цей рейтинг є найповнішим. У ньому представлені найкращі заклади вищої освіти з усього світу. Рейтинг має на меті допомагати мотивованим людям у будь-якій точці світу реалізувати свій потенціал через досягнення в освіті, міжнародну мобільність та кар'єрний розвиток.