Є серед них і українські ЗВО. Про це інформує 24 Канал з посиланням на рейтинг.
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Оприлюднили рейтинг найкращих вишів світу 2026 року
Дослідження для Всесвітнього рейтингу університетів починають у вересні, а самі рейтинги публікують у червні.
У рейтинг QS World University Rankings 2026 потрапили і 10 українських вишів.
Найвище місце займає Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Він розташувався між 721 та 730 позиціями.
Далі – Харківський національний університет імені Каразіна (781 – 790).
Трохи нижче – між 801 та 850 сходинками – розмістили Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".
За першою тисячею найкращих вишів опинилися також:
- Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";
- НУ "Львівська політехніка";
- Сумський державний університет;
- Національний університет "Києво-Могилянська академія";
- Одеський національний університет імені Мечникова;
- Львівський національний університет імені Івана Франка;
- Харківський національний університет радіоелектроніки.
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Які виші найкращі у світі
У топі рейтингу опинилися такі університети:
- Массачусетський технологічний інститут (MIT), США
- Імперський коледж Лондона, Велика Британія
- Стенфордський університет, США
- Оксфордський університет, Велика Британія
- Гарвардський університет, США
- Кембриджський університет, Велика Британія
- ETH Цюрих, Швейцарія
- Національний університет Сінгапуру, Сінгапур
- Університетський коледж Лондона, Велика Британія
- Каліфорнійський технологічний інститут, США.
Цьогорічні рейтинги демонструють зростання впливу азійських університетів, їх у рейтингу – 565. Азійські країни продовжують інвестувати значні кошти в дослідження, інтернаціоналізацію та довгострокову стратегію у вищій освіті.
Зауважимо, що цей рейтинг є найповнішим. У ньому представлені найкращі заклади вищої освіти з усього світу. Рейтинг має на меті допомагати мотивованим людям у будь-якій точці світу реалізувати свій потенціал через досягнення в освіті, міжнародну мобільність та кар'єрний розвиток.
- Раніше ми писали про те, яка вартість навчання у п'яти найпопулярніших університетах України у 2025 році.