Оприлюднили рейтинг найкращих IT-вишів України

В Україні назвали найкращі ІТ-виші. Рейтинг 20 найкращих ІТ-університетів створили вперше після початку повномасштабної війни.

ЗВО оцінювали за трьома показниками. Це такі як рівень зарплати випускників, знанням ними англійської та їхнє враження від навчання.

Читайте Оприлюднили рейтинг університетів України 2023 року

Рейтинг найкращих IT-вишів України 2023

Найкращим у рейтингу виявився Український католицький університет.

Середня зарплата його випускників становить 3,7 тисячі доларів, рівень знання англійської випускниками – 83%. При цьому студенти та випускники вишу готові рекомендувати його іншим: середня оцінка – 9,3 бала з 10.



Рейтинг найкращих IT-вишів України 2023

"Срібло" здобув Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця.

Третє місце отримали Київський Національний Університет імені Шевченка, Києво-Могилянська академія і Одеський Національний університет імені Мечникова.

Київській політехнічний інститут імені Сікорського, який є найбільшим ІТ-університетом України, посів 8-му сходинку рейтингу. Попри високі зарплати, студенти і випускники КПІ скептично відгукуються про свій виш.



Чи рекомендують випускники та студенти свій виш

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Як навчаються ІТ-фахівці

Під час опитування також з'ясували, що понад 90% айтівців мають вищу освіту або здобувають її. Лише 4% не рекомендують сучасним абітурієнтам здобувати вищу освіту.

77% студентів і недавніх випускників рекомендували б нинішнім абітурієнтам здобувати освіту в Україні, а 19% – за кордоном.

79% нинішніх студентів – майбутніх айтівців українських університетів навчаються повністю онлайн.