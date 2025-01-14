Які виші найчастіше обирали вступники 2024 року

Найпопулярнішим вишем, який обирали вступники північних областей України у 2024 році, став Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Сюди подали заяви 29,5 тисячі абітурієнтів.

Їхній середній бал НМТ – 161,7. Про це інформує 24 Канал з посиланням на інформацію в телеграм-каналі UA War Infographics.

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Які виші стали дуже популярними серед вступників 2024 року

"Срібло" у цьому регіоні отримала Житомирська політехніка. Туди подали заяви 5,2 тисячі вступників з середнім балом 144,4. Третій – Сумський державний університет. У виш подали заяви 3,6 тисячі абітурієнтів, середній бал НМТ яких становив 158,2.



Популярні виші у північних областях / UA War Infographics

У центральних областях нашої держави найпопулярнішим став Вінницький національний технічний університет. Туди подали заяви 6,4 тисячі вступників з середнім балом НМТ 146,8. Друга – Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка: 6,3 тисячі заяв з середнім балом 150. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького отримав 4,4 тисячі заяв абітурієнтів (середній бал – 146,6).



Популярні виші у центральних областях / UA War Infographics

На заході України лідер – Львівський національний університет імені Івана Франка. Його обрали 30,5 тисячі вступників з середнім балом НМТ 158,4. Друге місце отримав Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Сюди надійшло 12,9 тисячі заяв від абітурієнтів з середнім балом 151,5. Третій – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника – 11,9 тисячі майбутніх студентів з 148,8 (середній бал).



Популярні виші у західних областях / UA War Infographics

У південних областях найпопулярнішим виявився Донецький національний університет імені Олеся Гончара – 7,6 тисячі вступників з 152,5 середніми балами. "Срібло" отримала Одеська юридична академія – 6,5 тисячі абітурієнтів з 161,6 балами. Третій – Запорізький національний університет – 3,7 тисячі майбутніх студентів з 155,3 балами.



Популярні виші у південних областях / UA War Infographics

На сході України чимало вишів припинило діяльність через окупацію. Тож єдиним лідером в цьому регіоні є Харківський національний університет імені Василя Каразіна. Сюди вступило 10,3 тисячі випускників з середнім балом НМТ 160,8.



Популярні виші у східних областях / UA War Infographics

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