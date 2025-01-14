Их средний балл НМТ – 161,7. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на информацию в телеграмм-канале UA War Infographics.

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Какие вузы стали очень популярными среди поступающих 2024 года

"Серебро" в этом регионе получила Житомирская политехника. Туда подали заявления 5,2 тысячи поступающих со средним баллом 144,4. Третий – Сумской государственный университет. В вуз подали заявления 3,6 тысячи абитуриентов, средний балл НМТ которых составил 158,2.



Популярные вузы в северных областях / UA War Infographics

В центральных областях нашего государства самым популярным стал Винницкий национальный технический университет. Туда подали заявления 6,4 тысячи поступающих со средним баллом НМТ 146,8. Вторая – Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка: 6,3 тысячи заявлений со средним баллом 150. Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого получил 4,4 тысячи заявлений абитуриентов (средний балл – 146,6).



Популярные вузы в центральных областях / UA War Infographics

На западе Украины лидер – Львовский национальный университет имени Ивана Франко. Его выбрали 30,5 тысяч поступающих со средним баллом НМТ 158,4. Второе место получил Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича. Сюда поступило 12,9 тысяч заявлений от абитуриентов со средним баллом 151,5. Третий – Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника – 11,9 тысячи будущих студентов с 148,8 (средний балл).



Популярные вузы в западных областях / UA War Infographics

В южных областях самым популярным оказался Донецкий национальный университет имени Олеся Гончара – 7,6 тысячи поступающих с 152,5 средними баллами. "Серебро" получила Одесская юридическая академия – 6,5 тысячи абитуриентов с 161,6 баллами. Третий – Запорожский национальный университет – 3,7 тысячи будущих студентов с 155,3 баллами.



Популярные вузы в южных областях / UA War Infographics

На востоке Украины немало вузов прекратило деятельность из-за оккупации. Поэтому единственным лидером в этом регионе является Харьковский национальный университет имени Василия Каразина. Сюда поступило 10,3 тысячи выпускников со средним баллом НМТ 160,8.



Популярные вузы в восточных областях / UA War Infographics

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