Ці аграрні виші визнали найкращими в Україні у 2026 році
В Україні оприлюднили рейтинг найкращих аграрних закладів вищої освіти 2026 року. До нього увійшли 10 вишів.
У рейтингу найкращих аграрних ЗВО нашої держави представили 10 вишів, які є лідерами серед цієї категорії університетів.
Традиційно для укладання Консолідованого рейтингу ЗВО України використали відомі рейтинги університетів країни: "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Бал НМТ на контракт". Кожен з них використовує важливі критерії оцінювання.
У Консолідованому рейтингу кожному ЗВО присвоїли підсумковий бал, що дорівнює сумі його місць у цих рейтингах.
Які найкращі аграрні заклади вищої освіти України
Аграрні виші у рейтингу цьогоріч розташувалися так:
Національний університет біоресурсів і природокористування України;
Сумський національний аграрний університет;
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького;
Поліський національний університет;
Білоцерківський національний аграрний університет;
Полтавський державний аграрний університет;
Державний біотехнологічний університет;
Дніпровський державний аграрно-економічний університет;
Вінницький національний аграрний університет;
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного.
Раніше ми розповідали, які мистецькі виші стали найкращими в Україні у 2026 році.