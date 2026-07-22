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Эти аграрные вузы были признаны лучшими в Украине в 2026 году

Мария Волошин
Лучшие аграрные вузы Украины
Лучшие аграрные вузы Украины / Magnific

В Украине обнародовали рейтинг лучших аграрных вузов 2026 года. В него вошли 10 вузов.

Об этом сообщает информационный ресурс "Освита.ua". Эти вузы в целом заняли лидирующие позиции в консолидированном рейтинге высших учебных заведений Украины 2026 года.

Что известно о рейтинге

В рейтинг лучших аграрных вузов нашей страны вошли 10 вузов, которые являются лидерами среди университетов этой категории.

Традиционно для составления Консолидированного рейтинга вузов Украины использовались известные рейтинги университетов страны: "Топ-200 Украина", "Scopus" и "Балл НМТ на контракт". Каждый из них использует важные критерии оценки.

В Консолидированном рейтинге каждому вузу присвоен итоговый балл, равный сумме его мест в этих рейтингах.

Каковы лучшие аграрные высшие учебные заведения Украины

Аграрные вузы в рейтинге в этом году расположились следующим образом:

  • Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины;

  • Сумский национальный аграрный университет;

  • Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени Гжицкого;

  • Полесский национальный университет;

  • Белоцерковский национальный аграрный университет;

  • Полтавский государственный аграрный университет;

  • Государственный биотехнологический университет;

  • Днепровский государственный аграрно-экономический университет;

  • Винницкий национальный аграрный университет;

  • Таврический государственный агротехнологический университет имени Дмитрия Моторного.

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