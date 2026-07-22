Эти аграрные вузы были признаны лучшими в Украине в 2026 году

В рейтинг лучших аграрных вузов нашей страны вошли 10 вузов, которые являются лидерами среди университетов этой категории.

Традиционно для составления Консолидированного рейтинга вузов Украины использовались известные рейтинги университетов страны: "Топ-200 Украина", "Scopus" и "Балл НМТ на контракт". Каждый из них использует важные критерии оценки.

В Консолидированном рейтинге каждому вузу присвоен итоговый балл, равный сумме его мест в этих рейтингах.

Каковы лучшие аграрные высшие учебные заведения Украины

Аграрные вузы в рейтинге в этом году расположились следующим образом:

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины;

Сумский национальный аграрный университет;

Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени Гжицкого;

Полесский национальный университет;

Белоцерковский национальный аграрный университет;

Полтавский государственный аграрный университет;

Государственный биотехнологический университет;

Днепровский государственный аграрно-экономический университет;

Винницкий национальный аграрный университет;

Таврический государственный агротехнологический университет имени Дмитрия Моторного.

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