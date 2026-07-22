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Ці аграрні виші визнали найкращими в Україні у 2026 році

Марія Волошин
Найкращі аграрні виші України
Найкращі аграрні виші України / Magnific

В Україні оприлюднили рейтинг найкращих аграрних закладів вищої освіти 2026 року. До нього увійшли 10 вишів.

Про це повідомляє інформаційний ресурс "Освіта.ua". Ці виші загалом посіли найвищі місця в консолідованому рейтингу ЗВО України 2026 року.

Що відомо про рейтинг

У рейтингу найкращих аграрних ЗВО нашої держави представили 10 вишів, які є лідерами серед цієї категорії університетів.

Традиційно для укладання Консолідованого рейтингу ЗВО України використали відомі рейтинги університетів країни: "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Бал НМТ на контракт". Кожен з них використовує важливі критерії оцінювання.

У Консолідованому рейтингу кожному ЗВО присвоїли підсумковий бал, що дорівнює сумі його місць у цих рейтингах.

Які найкращі аграрні заклади вищої освіти України

Аграрні виші у рейтингу цьогоріч розташувалися так:

  • Національний університет біоресурсів і природокористування України;

  • Сумський національний аграрний університет;

  • Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького;

  • Поліський національний університет;

  • Білоцерківський національний аграрний університет;

  • Полтавський державний аграрний університет;

  • Державний біотехнологічний університет;

  • Дніпровський державний аграрно-економічний університет;

  • Вінницький національний аграрний університет;

  • Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного.

Раніше ми розповідали, які мистецькі виші стали найкращими в Україні у 2026 році.