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Освіта Освіта в Україні Які класичні виші України цьогоріч визнали найкращими
19 липня, 12:49
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Які класичні виші України цьогоріч визнали найкращими

Марія Волошин

В Україні визначили найкращі класичні заклади вищої освіти нашої держави 2026 року. До рейтингу потрапили десять ЗВО.

Про це повідомляє інформаційний ресурс "Освіта.ua". Загалом ці виші посіли найвищі місця в консолідованому рейтингу ЗВО України 2026 року.

Як складали рейтинг 

У рейтингу найкращих класичних університетів України – 10 закладів вищої освіти, які є лідерами серед цієї категорії університетів.

Традиційно для укладання Консолідованого рейтингу ЗВО України використали відомі рейтинги університетів країни: "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Бал НМТ на контракт". Кожен з них використовує важливі критерії оцінювання.

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Які класичні виші України цьогоріч найкращі 

Виші зайняли такі місця у рейтингу:

  1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

  2. Львівський національний університет імені Івана Франка;      

  3. Харківський національний університет імені Каразіна;      

  4. Карпатський національний університет імені Василя Стефаника;          

  5. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;       

  6. Національний університет "Києво-Могилянська академія";   

  7. Одеський національний університет імені Мечникова;         

  8. Ужгородський національний університет;         

  9. Сумський державний університет;         

  10. Волинський національний університет імені Лесі Українки.     

Які виші стали лідерами загального рейтингу

Консолідований рейтинг українських вишів 2026 року охоплює результати 240 ЗВО нашої держави.

Лідером є Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Він очолює перелік найкращих ЗВО нашої країни впродовж десяти років.

Друге місце зайняв Львівський національний університет імені Івана Франка.

Третє – Національний університет "Львівська політехніка". Він також став найкращим технічним університетом країни.

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