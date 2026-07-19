Об этом сообщает информационный ресурс "Освіта.ua". В целом эти вузы заняли лидирующие позиции в консолидированном рейтинге высших учебных заведений Украины 2026 года.

Как составлялся рейтинг

В рейтинг лучших классических университетов Украины вошли 10 высших учебных заведений, которые являются лидерами среди университетов этой категории.

Традиционно для составления Консолидированного рейтинга вузов Украины использовались известные рейтинги университетов страны: "Топ-200 Украина", "Scopus" и "Балл НМТ на контракт". Каждый из них использует важные критерии оценки.

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Какие классические вузы Украины в этом году лучшие

Вузы заняли следующие места в рейтинге:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко; Львовский национальный университет имени Ивана Франко; Харьковский национальный университет имени Каразина; Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника; Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича; Национальный университет "Киево-Могилянская академия"; Одесский национальный университет имени Мечникова; Ужгородский национальный университет; Сумский государственный университет; Волынский национальный университет имени Леси Украинки.

Какие вузы стали лидерами общего рейтинга

Консолидированный рейтинг украинских вузов 2026 года охватывает результаты 240 высших учебных заведений нашей страны.

Лидером является Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Он возглавляет список лучших вузов нашей страны на протяжении десяти лет.

Второе место занял Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

Третье – Национальный университет "Львовская политехника". Он также стал лучшим техническим университетом страны.