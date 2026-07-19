Про це повідомляє інформаційний ресурс "Освіта.ua". Загалом ці виші посіли найвищі місця в консолідованому рейтингу ЗВО України 2026 року.
Як складали рейтинг
У рейтингу найкращих класичних університетів України – 10 закладів вищої освіти, які є лідерами серед цієї категорії університетів.
Традиційно для укладання Консолідованого рейтингу ЗВО України використали відомі рейтинги університетів країни: "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Бал НМТ на контракт". Кожен з них використовує важливі критерії оцінювання.
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Які класичні виші України цьогоріч найкращі
Виші зайняли такі місця у рейтингу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
Львівський національний університет імені Івана Франка;
Харківський національний університет імені Каразіна;
Карпатський національний університет імені Василя Стефаника;
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;
Національний університет "Києво-Могилянська академія";
Одеський національний університет імені Мечникова;
Ужгородський національний університет;
Сумський державний університет;
Волинський національний університет імені Лесі Українки.
Які виші стали лідерами загального рейтингу
Консолідований рейтинг українських вишів 2026 року охоплює результати 240 ЗВО нашої держави.
Лідером є Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Він очолює перелік найкращих ЗВО нашої країни впродовж десяти років.
Друге місце зайняв Львівський національний університет імені Івана Франка.
Третє – Національний університет "Львівська політехніка". Він також став найкращим технічним університетом країни.