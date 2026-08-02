В Україні визначили найкращі заклади вищої освіти столиці нашої держави 2026 року. До рейтингу потрапили п'ятнадцять ЗВО.

Про це повідомляє інформаційний ресурс "Освіта.ua". Загалом ці виші посіли найвищі місця в консолідованому рейтингу ЗВО України 2026 року. Як складали рейтинг

У рейтингу столичних університетів представлені виші Києва та Київської області.

Традиційно для укладання Консолідованого рейтингу ЗВО України використали відомі рейтинги університетів країни: "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Бал НМТ на контракт". Кожен з них використовує важливі критерії оцінювання.

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Які найкращі виші Києва у 2026 році

Виші столиці у рейтингу налаштувалися так:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка; НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"; Національний медичний університет імені Богомольця; Національний університет "Києво-Могилянська академія"; Національний університет біоресурсів і природокористування України; Київський національний університет будівництва і архітектури; Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; Державний торговельно-економічний університет; Національний університет "Київський авіаційний інститут"; Київський столичний університет імені Бориса Грінченка" Міжрегіональна Академія управління персоналом" Київський національний університет технологій та дизайну" Університет "Київська школа економіки"; Національний університет харчових технологій" Таврійський національний університет імені Вернадського.

Раніше ми розповідали, що у ці виші Києва було найважче вступити на бюджет.