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Какие киевские вузы были признаны лучшими в 2026 году

Мария Волошин
Лучшие столичные вузы
Лучшие столичные вузы / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

В Украине определили лучшие высшие учебные заведения столицы нашей страны в 2026 году. В рейтинг вошли пятнадцать вузов.

Об этом сообщает информационный ресурс "Освіта.ua". В целом эти вузы заняли лидирующие позиции в консолидированном рейтинге высших учебных заведений Украины 2026 года.

Как составлялся рейтинг

В рейтинге столичных университетов представлены вузы Киева и Киевской области.

Традиционно для составления Консолидированного рейтинга вузов Украины использовались известные рейтинги университетов страны: "Топ-200 Украина", "Scopus" и "Балл НМТ на контракт". Каждый из них использует важные критерии оценки.

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Какие вузы Киева лучшие в 2026 году

Вузы столицы в рейтинге расположились так:

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  1. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;

  2. НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского";

  3. Национальный медицинский университет имени Богомольца;

  4. Национальный университет "Киево-Могилянская академия";

  5. Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины;

  6. Киевский национальный университет строительства и архитектуры;

  7. Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана;

  8. Государственный торгово-экономический университет;

  9. Национальный университет "Киевский авиационный институт";

  10. Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко;

  11. Межрегиональная Академия управления персоналом"

  12. Киевский национальный университет технологий и дизайна"

  13. Университет "Киевская школа экономики";

  14. Национальный университет пищевых технологий"

  15. Таврический национальный университет имени Вернадского.

Ранее мы сообщали, что в эти киевские вузы было сложнее всего поступить на бюджет.