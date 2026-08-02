Какие киевские вузы были признаны лучшими в 2026 году

Об этом сообщает информационный ресурс "Освіта.ua". В целом эти вузы заняли лидирующие позиции в консолидированном рейтинге высших учебных заведений Украины 2026 года. Как составлялся рейтинг

В рейтинге столичных университетов представлены вузы Киева и Киевской области.

Традиционно для составления Консолидированного рейтинга вузов Украины использовались известные рейтинги университетов страны: "Топ-200 Украина", "Scopus" и "Балл НМТ на контракт". Каждый из них использует важные критерии оценки.

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Какие вузы Киева лучшие в 2026 году

Вузы столицы в рейтинге расположились так:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко; НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"; Национальный медицинский университет имени Богомольца; Национальный университет "Киево-Могилянская академия"; Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины; Киевский национальный университет строительства и архитектуры; Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана; Государственный торгово-экономический университет; Национальный университет "Киевский авиационный институт"; Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко; Межрегиональная Академия управления персоналом" Киевский национальный университет технологий и дизайна" Университет "Киевская школа экономики"; Национальный университет пищевых технологий" Таврический национальный университет имени Вернадского.

Ранее мы сообщали, что в эти киевские вузы было сложнее всего поступить на бюджет.