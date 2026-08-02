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Освіта Освіта в Україні Які київські виші визнали найкращими у 2026 році
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Які київські виші визнали найкращими у 2026 році

Марія Волошин
Найкращі столичні виші
Найкращі столичні виші / фото Валентини Поліщук, 24 Канал

В Україні визначили найкращі заклади вищої освіти столиці нашої держави 2026 року. До рейтингу потрапили п'ятнадцять ЗВО.

Про це повідомляє інформаційний ресурс "Освіта.ua". Загалом ці виші посіли найвищі місця в консолідованому рейтингу ЗВО України 2026 року.

Як складали рейтинг

У рейтингу столичних університетів представлені виші Києва та Київської області.

Традиційно для укладання Консолідованого рейтингу ЗВО України використали відомі рейтинги університетів країни: "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Бал НМТ на контракт". Кожен з них використовує важливі критерії оцінювання.

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Які найкращі виші Києва у 2026 році

Виші столиці у рейтингу налаштувалися так:

  1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

  2. НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";

  3. Національний медичний університет імені Богомольця;

  4. Національний університет "Києво-Могилянська академія";

  5. Національний університет біоресурсів і природокористування України;

  6. Київський національний університет будівництва і архітектури;

  7. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;

  8. Державний торговельно-економічний університет;

  9. Національний університет "Київський авіаційний інститут";

  10. Київський столичний університет імені Бориса Грінченка"

  11. Міжрегіональна Академія управління персоналом"

  12. Київський національний університет технологій та дизайну"

  13. Університет "Київська школа економіки";

  14. Національний університет харчових технологій"

  15. Таврійський національний університет імені Вернадського.

Раніше ми розповідали, що у ці виші Києва було найважче вступити на бюджет.