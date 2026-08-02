Які київські виші визнали найкращими у 2026 році

Про це повідомляє інформаційний ресурс "Освіта.ua". Загалом ці виші посіли найвищі місця в консолідованому рейтингу ЗВО України 2026 року.
Як складали рейтинг
У рейтингу столичних університетів представлені виші Києва та Київської області.
Традиційно для укладання Консолідованого рейтингу ЗВО України використали відомі рейтинги університетів країни: "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Бал НМТ на контракт". Кожен з них використовує важливі критерії оцінювання.
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Які найкращі виші Києва у 2026 році
Виші столиці у рейтингу налаштувалися так:Не пропустіть жодної важливої новини Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";
Національний медичний університет імені Богомольця;
Національний університет "Києво-Могилянська академія";
Національний університет біоресурсів і природокористування України;
Київський національний університет будівництва і архітектури;
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;
Державний торговельно-економічний університет;
Національний університет "Київський авіаційний інститут";
Київський столичний університет імені Бориса Грінченка"
Міжрегіональна Академія управління персоналом"
Київський національний університет технологій та дизайну"
Університет "Київська школа економіки";
Національний університет харчових технологій"
Таврійський національний університет імені Вернадського.
Раніше ми розповідали, що у ці виші Києва було найважче вступити на бюджет.