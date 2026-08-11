Які виші Львова визнали найкращими у 2026 році
Інформаційний ресурс "Освіта.ua" недавно визначив рейтинг найкращих вишів України. Також уклали списки топових вишів великих міст нашої держави.
Зокрема представили найрейтинговіші виші Львова та Львівської області. Вони зайняли найвищі місця в консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України 2026 року.
Як укладали рейтинг
Традиційно для укладання Консолідованого рейтингу ЗВО України використали відомі рейтинги університетів країни: "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Бал НМТ на контракт". Кожен з них використовує важливі критерії оцінювання.
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Найкращі виші Львова у рейтингу такі:
Львівський національний університет імені Івана Франка;
Національний університет «Львівська політехніка»;
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;
Національний лісотехнічний університет України;
Український Католицький Університет;
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка;
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності;
Львівський торговельно-економічний університет;
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького;
Львівський державний університет внутрішніх справ;
Донецький національний технічний університет;
ІТ СТЕП Університет;
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського;
Львівська національна академія мистецтв;
Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка;
Львівський інститут менеджменту;
Львівський медичний університет;
Львівський університет бізнесу та права;
Львівська медична академія імені Андрея Крупинського;
Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.
Раніше ми розповідали, які київські виші визнали найкращими у 2026 році.