В частности, были представлены самые рейтинговые вузы Львова и Львовской области. Они заняли лидирующие позиции в консолидированном рейтинге высших учебных заведений Украины 2026 года.
Как составлялся рейтинг
Традиционно для составления Консолидированного рейтинга вузов Украины использовались известные рейтинги университетов страны: "Топ-200 Украина", "Scopus" и "Балл НМТ на контракт". Каждый из них использует важные критерии оценки.
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Лучшие вузы Львова в рейтинге следующие:
Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
Национальный университет "Львовская политехника";
Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого;
Национальный лесотехнический университет Украины;
Украинский католический университет;
Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко;
Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности;
Львовский торгово-экономический университет;
Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени С. З. Гжицкого;
Львовский государственный университет внутренних дел;
Донецкий национальный технический университет;
ИТ СТЕП Университет;
Львовский государственный университет физической культуры имени Ивана Боберского;
Львовская национальная академия искусств;
Львовская национальная музыкальная академия имени М.В. Лысенко;
Львовский институт менеджмента;
Львовский медицинский университет;
Львовский университет бизнеса и права;
Львовская медицинская академия имени Андрея Крупинского;
Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.
Ранее мы рассказывали, какие киевские вузы были признаны лучшими в 2026 году.