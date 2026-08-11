В частности, были представлены самые рейтинговые вузы Львова и Львовской области. Они заняли лидирующие позиции в консолидированном рейтинге высших учебных заведений Украины 2026 года.

Как составлялся рейтинг

Традиционно для составления Консолидированного рейтинга вузов Украины использовались известные рейтинги университетов страны: "Топ-200 Украина", "Scopus" и "Балл НМТ на контракт". Каждый из них использует важные критерии оценки.

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