В частности, были представлены самые рейтинговые вузы Львова и Львовской области. Они заняли лидирующие позиции в консолидированном рейтинге высших учебных заведений Украины 2026 года.

Как составлялся рейтинг

Традиционно для составления Консолидированного рейтинга вузов Украины использовались известные рейтинги университетов страны: "Топ-200 Украина", "Scopus" и "Балл НМТ на контракт". Каждый из них использует важные критерии оценки.

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Лучшие вузы Львова в рейтинге следующие:

  1. Львовский национальный университет имени Ивана Франко;

  2. Национальный университет "Львовская политехника";

  3. Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого;

  4. Национальный лесотехнический университет Украины;

  5. Украинский католический университет;

  6. Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко;

  7. Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности;

  8. Львовский торгово-экономический университет;

  9. Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени С. З. Гжицкого;

  10. Львовский государственный университет внутренних дел;

  11. Донецкий национальный технический университет;

  12. ИТ СТЕП Университет;

  13. Львовский государственный университет физической культуры имени Ивана Боберского;

  14. Львовская национальная академия искусств;

  15. Львовская национальная музыкальная академия имени М.В. Лысенко;

  16. Львовский институт менеджмента;

  17. Львовский медицинский университет;

  18. Львовский университет бизнеса и права;

  19. Львовская медицинская академия имени Андрея Крупинского;

  20. Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Ранее мы рассказывали, какие киевские вузы были признаны лучшими в 2026 году.