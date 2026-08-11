Зокрема представили найрейтинговіші виші Львова та Львівської області. Вони зайняли найвищі місця в консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України 2026 року.

Як укладали рейтинг

Традиційно для укладання Консолідованого рейтингу ЗВО України використали відомі рейтинги університетів країни: "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Бал НМТ на контракт". Кожен з них використовує важливі критерії оцінювання.

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Найкращі виші Львова у рейтингу такі:

  1. Львівський національний університет імені Івана Франка;

  2. Національний університет «Львівська політехніка»;

  3. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;

  4. Національний лісотехнічний університет України;

  5. Український Католицький Університет;

  6. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка;

  7. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності;

  8. Львівський торговельно-економічний університет;

  9. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького;

  10. Львівський державний університет внутрішніх справ;

  11. Донецький національний технічний університет;

  12. ІТ СТЕП Університет;

  13. Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського;

  14. Львівська національна академія мистецтв;

  15. Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка;

  16. Львівський інститут менеджменту;

  17. Львівський медичний університет;

  18. Львівський університет бізнесу та права;

  19. Львівська медична академія імені Андрея Крупинського;

  20. Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Раніше ми розповідали, які київські виші визнали найкращими у 2026 році.