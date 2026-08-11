Зокрема представили найрейтинговіші виші Львова та Львівської області. Вони зайняли найвищі місця в консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України 2026 року.

Як укладали рейтинг

Традиційно для укладання Консолідованого рейтингу ЗВО України використали відомі рейтинги університетів країни: "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Бал НМТ на контракт". Кожен з них використовує важливі критерії оцінювання.

"Оптіма" запрошує на безоплатний вебінар! Плануєте змінити школу або розглядаєте дистанційне навчання? 18 серпня о 19:00 представники "Оптіми" розкажуть, як навчаються учні, як організований освітній процес, із чого почати вступ. Реєстрація – за посиланням.