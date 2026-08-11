Зокрема представили найрейтинговіші виші Львова та Львівської області. Вони зайняли найвищі місця в консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України 2026 року.
Як укладали рейтинг
Традиційно для укладання Консолідованого рейтингу ЗВО України використали відомі рейтинги університетів країни: "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Бал НМТ на контракт". Кожен з них використовує важливі критерії оцінювання.
"Оптіма" запрошує на безоплатний вебінар! Плануєте змінити школу або розглядаєте дистанційне навчання? 18 серпня о 19:00 представники "Оптіми" розкажуть, як навчаються учні, як організований освітній процес, із чого почати вступ. Реєстрація – за посиланням.
Найкращі виші Львова у рейтингу такі:
Львівський національний університет імені Івана Франка;
Національний університет «Львівська політехніка»;
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;
Національний лісотехнічний університет України;
Український Католицький Університет;
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка;
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності;
Львівський торговельно-економічний університет;
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького;
Львівський державний університет внутрішніх справ;
Донецький національний технічний університет;
ІТ СТЕП Університет;
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського;
Львівська національна академія мистецтв;
Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка;
Львівський інститут менеджменту;
Львівський медичний університет;
Львівський університет бізнесу та права;
Львівська медична академія імені Андрея Крупинського;
Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.
Раніше ми розповідали, які київські виші визнали найкращими у 2026 році.