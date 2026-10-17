В Україні назвали університети з високим ступенем ризику

В Україні визначили та оприлюднили перелік вишів за ступенями ризику на 2026/2027 навчальний рік. Цьогоріч ЗВО із високим ступенем ризику стало більше.

Про це інформує Державна служба якості освіти України.

Які результати цьогоріч

Серед 292 вишів України 45 ЗВО (15,4%) мають високий ступінь ризику, 203 (69,5%) — середній і 44 (15,1%) — незначний.

Так, більшість вишів нашої держави працюють на прийнятному рівні, але частина все ще потребує уваги через порушення або проблеми з акредитацією програм тощо.

Зауважимо, що торік з-поміж 262 закладів з високим ступенем ризику було 20 (7%) вишів, із середнім — 180 (69%), а з незначним — 62 (24%).

Зауважимо, що виші оцінюють за кількома критеріями. Це, зокрема, відкритість інформації на сайті, зміни кількості студентів, кадрове забезпечення, акредитація освітніх програм і порушення законодавства, виявлені під час попередніх перевірок.

Які виші визнали з високим рівнем ризику

До 10 університетів з найвищим ступенем ризику у цьому навчальному році потрапили:

Українсько-Польський вищий навчальний заклад «Центрально-Європейський університет».

Дніпровський технологічний університет «ШАГ».

Академія праці, соціальних відносин і туризму.

Київський університет культури.

Енергодарський інститут державного та муніципального управління імені Р. Г. Хеноха Класичного приватного університету.

Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка».

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».

Нікопольський економічний університет.

Мукачівський державний університет, який приєднано до Ужгородського національного університету.

Класичний приватний університет.

Раніше ми інформували, що Міністерство освіти і науки України визначило аспірантів, які отримуватимуть академічні стипендії президента у 2026/2027 навчальному році. Стипендіатів – 32.