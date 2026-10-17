Об этом сообщает Государственная служба качества образования Украины.

Каковы результаты в этом году

Среди 292 вузов Украины 45 (15,4%) имеют высокую степень риска, 203 (69,5%) – среднюю и 44 (15,1%) – незначительную.

Так, большинство вузов нашей страны работают на приемлемом уровне, но часть из них по-прежнему требует внимания из-за нарушений или проблем с аккредитацией программ и т. п.

Отметим, что в прошлом году среди 262 учебных заведений с высокой степенью риска было 20 (7%) вузов, со средней – 180 (69%), а с незначительной – 62 (24%).

Отметим, что вузы оцениваются по нескольким критериям. Это, в частности, открытость информации на сайте, изменения в количестве студентов, кадровое обеспечение, аккредитация образовательных программ и нарушения законодательства, выявленные в ходе предыдущих проверок.

Какие вузы признаны имеющими высокий уровень риска

В число 10 университетов с наивысшей степенью риска в этом учебном году вошли:

Украинско-польское высшее учебное заведение "Центрально-Европейский университет".

Днепровский технологический университет "ШАГ".

Академия труда, социальных отношений и туризма.

Киевский университет культуры.

Энергодарский институт государственного и муниципального управления имени Р. Г. Хеноха Классического частного университета.

Международный технологический университет "Николаевская политехника".

Открытый международный университет развития человека "Украина".

Никопольский экономический университет.

Мукачевский государственный университет, присоединенный к Ужгородскому национальному университету.

Классический частный университет.

Ранее мы сообщали, что Министерство образования и науки Украины определило аспирантов, которые будут получать стипендию " академические стипендии президента " в 2026/2027 учебном году. Число стипендиатов – 32.