Про це інформує Державна служба якості освіти України.

Які результати цьогоріч

Серед 292 вишів України 45 ЗВО (15,4%) мають високий ступінь ризику, 203 (69,5%) — середній і 44 (15,1%) — незначний.

Так, більшість вишів нашої держави працюють на прийнятному рівні, але частина все ще потребує уваги через порушення або проблеми з акредитацією програм тощо.

Зауважимо, що торік з-поміж 262 закладів з високим ступенем ризику було 20 (7%) вишів, із середнім — 180 (69%), а з незначним — 62 (24%).

Зауважимо, що виші оцінюють за кількома критеріями. Це, зокрема, відкритість інформації на сайті, зміни кількості студентів, кадрове забезпечення, акредитація освітніх програм і порушення законодавства, виявлені під час попередніх перевірок.

Які виші визнали з високим рівнем ризику

До 10 університетів з найвищим ступенем ризику у цьому навчальному році потрапили:

  • Українсько-Польський вищий навчальний заклад «Центрально-Європейський університет».

  • Дніпровський технологічний університет «ШАГ».

  • Академія праці, соціальних відносин і туризму.

  • Київський університет культури.

  • Енергодарський інститут державного та муніципального управління імені Р. Г. Хеноха Класичного приватного університету.

  • Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка».

  • Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».

  • Нікопольський економічний університет.

  • Мукачівський державний університет, який приєднано до Ужгородського національного університету.

  • Класичний приватний університет.

Раніше ми інформували, що Міністерство освіти і науки України визначило аспірантів, які отримуватимуть академічні стипендії президента у 2026/2027 навчальному році. Стипендіатів – 32.