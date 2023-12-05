"Цифри невтішні": оприлюднили результати міжнародного дослідження якості освіти PISA-2022

5 грудня оприлюднили результати PISA-2022 – міжнародного дослідження якості освіти. Воно оцінює здатність 15-річних учнів застосовувати знання й уміння з читання, математики та природничо-наукових дисциплін у житті.

Результати міжнародного дослідження представили Міністерство освіти і науки та Український центр оцінювання. Його здійснюють раз на три роки, охоплюючи понад 80 країн світу. Цей цикл PISA-2022 провели через чотири роки через пандемію коронавірусу.

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Оприлюднили результати дослідження якості освіти PISA-2022

2022 року Україна вдруге взяла участь у цьому дослідженні. Його провели у 18 з 27 регіонів нашої країни. Очільник МОН Оксен Лісовий заявив, що Україна – єдина країна, яка провела дослідження в умовах війни.

Цифри невтішні, але передбачувані,

– заявив міністр Лісовий під час презентації.

У середньому, за підсумками PISA-2022, у всіх країнах спостерігали безпрецедентне падіння успішності в усіх предметних галузях. Основним негативним чинником вважають пандемію коронавірусу. В Україні додалася ще й повномасштабна війна. Вона впливає на успішність і ментальне здоров'я школярів.

Українським дітям складніше досягати успіхів у навчанні. Критично важливо підтримувати спільні зусилля уряду й партнерів з освітнього сектору в розробленні та впровадженні загальнонаціональної стратегії відновлення освіти,

– зазначив голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде.

Із результатами дослідження можна ознайомитися тут.

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Які результати у межах різних галузей

У циклі PISA 2022 року математика була провідною галуззю дослідження. В українських учнів найнижчий рівень освітніх втрат серед усіх досліджуваних галузей.

Найвищі результати в циклі 2022 року українські учні отримали з природничо-наукових дисциплін.

У читанні українські учні показали результат на 38 балів нижчий, якщо порівняти з дослідженням 2018 року. Загалом найбільше падіння результатів у циклі PISA-2022 – саме в галузі читання.

Загалом Україна продемонструвала вищі результати з усіх трьох галузей, ніж Болгарія, Молдова і Грузія. Водночас результати Естонії, Польщі та Словаччини є вищими.



Оприлюднили результати міжнародного дослідження якості освіти PISA-2022 / МОН

Які чинники впливають на навчання

Результати PISA продемонстрували також, що учні із сільської місцевості відстають від своїх однолітків з великих міст у читанні майже на п'ять років, у природничо-наукових дисциплінах – на чотири, а з математики – на понад чотири з половиною роки навчання.

Якщо говорити про гендерний розрив у результатах учнівства, то хлопці на 10 балів випереджають дівчат з математики, а в читанні дівчата випереджають хлопців на 23 бали (понад рік навчання). Водночас у природничо-науковій галузі різниці майже немає.

У порівнянні з референтними країнами в Україні учні витрачають на домашні завдання з математики найбільше часу.

Дослідження також продемонструвало суттєве зниження рівня булінгу серед учнів, якщо порівняти з 2018 роком. Припускають, що це пов'язано, зокрема, із переходом на дистанційне навчання.

Загалом результати PISA-2022 виявилися нижчими за результати минулого циклу, що очікувано. Очільник МОН наголосив, що вже розпочали роботу задля надолуження освітніх втрат.