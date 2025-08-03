Скільки учасників склали НМТ-2025 на максимум, а скільки – провалили
- У 2025 році НМТ складали 289 612 учасників, з яких 3 склали всі тести на 200 балів, а 14,1% не склали хоча б один обов'язковий предмет.
- Математика є предметом-лідером за кількістю максимальних балів (1 177 учасників), за нею йдуть англійська мова (792) та українська мова (659).
У 2025 році національний мультитест складали 289 612 учасників. Це на 6 242 учасники більше ніж торік.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграмі очільника Освітнього комітету ВРУ Сергія Бабака. Також він спростував кілька міфів про мультитест.
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Які результати учасників НМТ-2025?
Перший міф – зацікавленість до навчання в Україні зменшується, діти прагнуть вступати більше за кордон, ігнорують НМТ.
Абсолютних відмінників, тобто учасників, які всі чотири тести склали на 200 балів, цьогоріч на всю країну – 3 (писали тест в Україні). ️ Всього на 200 балів хоча б один предмет написали 3 068 учасники (1,05%), 184 з них – за кордоном,
– повідомив нардеп.
І додав, що два предмети на 200 балів склали 252 вступники (14 – за кордоном).️ Три предмети – 31 учасник (тільки в Україні).
Предметом-лідером, за який цьогорічні вступники отримали найбільше 200 балів, виявилась математика,
– додав Бабак.
На 200 балів цей предмет склали 1 177 учасники. Друге місце посідає англійська мова – 792 вступники. Третє місце – українська мова: з цього предмета 200 балів отримали 659 учасники.
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Скільки учасників не склали НМТ?
Відсоток тих, хто взагалі не склав тест хоча б з одного з обов'язкових предметів, – 14,1%.
Математику не склали 11,5% вступників, фізику – 10 %, хімію – 6 %, французьку мову – 4 %.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Нардеп також заявив про спростування міфу про те, що НМТ "стає бар'єром" для майбутніх талановитих спеціалістів з літератури, біології, історії, адже їх змушують складати математику.
Результати учнів у прифронтових областях (Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Сумська, Харківська) і більш безпечних областях практично не відрізняються між собою,
– уточнив Бабак.
Це, за його словами, розвінчує міф про те, що учасники з прифронтових регіонів значно гірше складають НМТ.
- Детальніше про цьогорічну модель тестування, складність завдань, виклики та перспективи НМТ читайте у розмові 24 Каналу з директоркою Українського центру оцінювання якості освіти Тетяною Вакуленко.