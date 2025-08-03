У 2025 році національний мультитест складали 289 612 учасників. Це на 6 242 учасники більше ніж торік.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграмі очільника Освітнього комітету ВРУ Сергія Бабака. Також він спростував кілька міфів про мультитест.

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Які результати учасників НМТ-2025?

Перший міф – зацікавленість до навчання в Україні зменшується, діти прагнуть вступати більше за кордон, ігнорують НМТ.

Абсолютних відмінників, тобто учасників, які всі чотири тести склали на 200 балів, цьогоріч на всю країну – 3 (писали тест в Україні). ️ Всього на 200 балів хоча б один предмет написали 3 068 учасники (1,05%), 184 з них – за кордоном,

– повідомив нардеп.

І додав, що два предмети на 200 балів склали 252 вступники (14 – за кордоном).️ Три предмети – 31 учасник (тільки в Україні).

Предметом-лідером, за який цьогорічні вступники отримали найбільше 200 балів, виявилась математика,

– додав Бабак.

На 200 балів цей предмет склали 1 177 учасники. Друге місце посідає англійська мова – 792 вступники. Третє місце – українська мова: з цього предмета 200 балів отримали 659 учасники.

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Скільки учасників не склали НМТ?

Відсоток тих, хто взагалі не склав тест хоча б з одного з обов'язкових предметів, – 14,1%.

Математику не склали 11,5% вступників, фізику – 10 %, хімію – 6 %, французьку мову – 4 %.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Нардеп також заявив про спростування міфу про те, що НМТ "стає бар'єром" для майбутніх талановитих спеціалістів з літератури, біології, історії, адже їх змушують складати математику.

Результати учнів у прифронтових областях (Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Сумська, Харківська) і більш безпечних областях практично не відрізняються між собою,

– уточнив Бабак.

Це, за його словами, розвінчує міф про те, що учасники з прифронтових регіонів значно гірше складають НМТ.