Коли будуть результати НМТ 2026 року і де їх шукати

Триває основна сесія національного мультитесту. Його результати потрібні для вступу до вишів України.

Результати НМТ – це оцінки рівня навчальних досягнень учасника НМТ з кожного з чотирьох навчальних предметів. Про це інформує Education.ua.

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Коли і де будуть результати НМТ?

Результати НМТ визначають у межах кількох етапів. Після завершення виконання всіх завдань на тестуванні (обох блоків) учасник побачить на екрані комп'ютера кількість тестових балів за кожен предмет. Так можна дізнатися свої попередні результати.

Опісля тестові бали можна самостійно перевести у шкалу 100 – 200 за допомогою таблиці переведення балів НМТ. Це дозволить приблизно оцінити власні шанси на вступ та порахувати свій конкурсний бал.

Остаточні результати НМТ 2026 року з'являться в персональних кабінетах учасників у вкладці "Результати". Саме ці бали і будуть офіційними. Їх автоматично передають до Єдиної державної електронної бази з питань освіти й використовують під час реєстрації заяв до вишів.

Тож результати НМТ-2026 будуть доступними в кабінеті вступника, через який ви подаватимете надалі заяви на вступ до університетів.

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Коли оприлюднять результати НМТ 2026 року?

Офіційні результати НМТ 2026 стануть відомі:

до 3 липня – для учасників основної сесії;

до 29 липня – для учасників додаткової сесії.

Оригінал документа з результатами НМТ може знадобитися вступникам, які вступають до закордонного закладу освіти.

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Що відомо про зміни в НМТ?