Оприлюднили результати основної сесії НМТ 2026 року

Усі учасники основної сесії національного мультитесту отримали свої офіційні результати тестування. Їх розмістили за шкалою 100 – 200 балів.

Цю інформацію варто шукати в персональних кабінетах учасників іспиту. Про це інформує Український центр оцінювання якості освіти.

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Де шукати результати НМТ 2026 року

У вкладці "Результат НМТ – 2026" доступна опція формування Інформаційної картки учасника тестування. Вона необхідна для вступу до вишів України. До слова, сертифікат учасника НМТ також доступний у персональному кабінеті. Учасники мультитесту також можуть завантажити картки результатів за предметами.

Нарахування тестових балів за виконання предметних тестів НМТ здійснили відповідно до затверджених схем. А для визначення остаточних результатів НМТ, які зараз учасники бачать у своїх персональних кабінетах передбачений окремий етап. Під час цього етапу обробляють, повторно перевіряють і докладно аналізують усі надані відповіді всіх учасників кожної сесії тестування.

Усього цьогоріч провели 17 основних сесій НМТ. Для кожної з них уклали унікальну добірку тестових завдань,

– зазначили в УЦОЯО.

До слова, вже сьогодні Український центр оцінювання якості освіти передасть результати основних сесій НМТ до Єдиної державної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

В УЦОЯО також звернулися до учасників, яким потрібно подати оригінал документа з результатами НМТ до закордонного закладу освіти.

З 3 липня ви маєте змогу замовити витяг з відомостей результатів НМТ (довідку з підписом директора УЦОЯО та печаткою установи). Для вступу до закладів вищої освіти України цього документа не потрібно,

– повідомили у Центрі.

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