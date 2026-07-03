Цю інформацію варто шукати в персональних кабінетах учасників іспиту. Про це інформує Український центр оцінювання якості освіти.
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Де шукати результати НМТ 2026 року
У вкладці "Результат НМТ – 2026" доступна опція формування Інформаційної картки учасника тестування. Вона необхідна для вступу до вишів України. До слова, сертифікат учасника НМТ також доступний у персональному кабінеті. Учасники мультитесту також можуть завантажити картки результатів за предметами.
Нарахування тестових балів за виконання предметних тестів НМТ здійснили відповідно до затверджених схем. А для визначення остаточних результатів НМТ, які зараз учасники бачать у своїх персональних кабінетах передбачений окремий етап. Під час цього етапу обробляють, повторно перевіряють і докладно аналізують усі надані відповіді всіх учасників кожної сесії тестування.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Усього цьогоріч провели 17 основних сесій НМТ. Для кожної з них уклали унікальну добірку тестових завдань,
– зазначили в УЦОЯО.
До слова, вже сьогодні Український центр оцінювання якості освіти передасть результати основних сесій НМТ до Єдиної державної бази з питань освіти (ЄДЕБО).
В УЦОЯО також звернулися до учасників, яким потрібно подати оригінал документа з результатами НМТ до закордонного закладу освіти.
З 3 липня ви маєте змогу замовити витяг з відомостей результатів НМТ (довідку з підписом директора УЦОЯО та печаткою установи). Для вступу до закладів вищої освіти України цього документа не потрібно,
– повідомили у Центрі.
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- Участь в основній сесії НМТ 2026 року взяли понад 324 тисячі осіб. Це 91,5% зареєстрованих учасників тестування.
- Додаткові сесії НМТ цьогоріч відбуватимуться протягом 17 – 24 липня.
- Офіційні результати учасники додаткової сесії отримають у персональних кабінетах до 29 липня 2026 року.
- Студенти, які набрали понад 185 балів з кожного предмета на НМТ, можуть отримати стипендію.