Эту информацию следует искать в личных кабинетах участников экзамена. Об этом сообщает Украинский центр оценки качества образования.
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Где найти результаты НМТ 2026 года
Во вкладке "Результат НМТ – 2026" доступна опция формирования информационной карточки участника тестирования. Она необходима для поступления в вузы Украины. К слову, сертификат участника НМТ также доступен в личном кабинете. Участники мультитеста также могут скачать карточки результатов по предметам.
Начисление тестовых баллов за выполнение предметных тестов НМТ осуществлено в соответствии с утвержденными схемами. А для определения окончательных результатов НМТ, которые сейчас участники видят в своих личных кабинетах, предусмотрен отдельный этап. На этом этапе обрабатываются, повторно проверяются и подробно анализируются все предоставленные ответы всех участников каждой сессии тестирования.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Всего в этом году было проведено 17 основных сессий НМТ. Для каждой из них была составлена уникальная подборка тестовых заданий,
– отметили в УЦОЯО.
К слову, уже сегодня Украинский центр оценки качества образования передаст результаты основных сессий НМТ в Единую государственную базу по вопросам образования (ЕДЕБО).
В УЦОЯО также обратились к участникам, которым необходимо подать оригинал документа с результатами НМТ в зарубежное учебное заведение.
С 3 июля у вас есть возможность заказать выписку из сведений о результатах НМТ (справку с подписью директора УЦОЯО и печатью учреждения). Для поступления в высшие учебные заведения Украины этот документ не требуется,
– сообщили в Центре.
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Читайте больше новостей о НМТ – 2026:
- В основной сессии НМТ 2026 года приняли участие более 324 тысяч человек. Это 91,5% зарегистрированных участников тестирования.
- Дополнительные сессии НМТ в этом году пройдут с 17 по 24 июля.
- Официальные результаты участники дополнительной сессии получат в личных кабинетах до 29 июля 2026 года.
- Студенты, набравшие более 185 баллов по каждому предмету на НМТ, могут получить стипендию.