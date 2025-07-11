Рибалка чи риболовля: як правильно назвати це улюблене літнє заняття

Мова – це завжди джерело неймовірних цікавинок. Якщо взяти до уваги, що ми намагаємося очистити українську від суржику, – то деякі "перли" і мовні покручі дивують.

Як правильно українською розповісти про своє хобі "рибалку", розповідає 24 Канал, посилаючись на учительку української мови Світлану Чернишову.

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Як сказати "рибалка" українською

Це хобі є дуже поширеним і серед чоловіків, і жінок та доступне у будь-яку пору року. Дехто вважає це заняття медитацією та єднанням з природою – ранкова чи вечірня прохолода, плескіт хвиль водойми (тільки не кажіть – пруд), квакання жабок, дзижчання комах і відсутність людського гомону. Мова іде про "рибалку", як заняття.

У теплу пору року часто чуємо: "Пішли на рибалку!", "У мене нові снасті!", "Рибак з мене ще той!". Але чи все тут звучить українською? З'ясуймо!

Якщо ми говоримо про процес, то це риболовля.

Якщо це професія, то це рибальство чи рибацтво.

Людина, яка ловить рибу – це рибалка.

Місце, де ловлять рибу – це рибальня.

Тому, коли ви кажете, "Люблю рибалку!", то у вас теплі почуття не до процесу, а до людини. А ідете не на рибалку, а на риболовлю!

Рибалка чи риболовля: дивіться відео

Приберемо росіянізми і з інших термінів, які стосуються рибальства:

не снасти – знаряддя для риболовлі, рибацьке спорядження,

не удочка – а вудка,

не леска – а волосінь ,

, не катушка – а котушка,

можна і поплавок, і поплавець,

можна і наживка, і приманка,

не крючок – а гачок,

не сеть – а сітка,

не кльов – а клювання.

Тому краще сказати:

не "Я ходив на рибалку з новими снастями", а "Я ходив на риболовлю з новим рибальським спорядженням".

не "Рибак закинув удочку й чекає кльова", а "Рибалка закинув вудку й чекає клювання".

Якщо риболовля – це ваша форма відпочинку і релаксу, то і розповідайте про нього українською!