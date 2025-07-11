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Освіта Саморозвиток Рибалка чи риболовля: як правильно назвати це улюблене літнє заняття
11 липня, 16:06
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Рибалка чи риболовля: як правильно назвати це улюблене літнє заняття

Олеся Кух
Основні тези
  • У статті пояснюється різниця між термінами "рибалка" та "риболовля" в українській мові, зокрема, "рибалка" стосується особи, а "риболовля" - процесу.
  • Є рекомендації щодо використання українських термінів замість росіянізмів, наприклад, "знаряддя для риболовлі" замість "снасті", "вудка" замість "удочка".

Мова – це завжди джерело неймовірних цікавинок. Якщо взяти до уваги, що ми намагаємося очистити українську від суржику, – то деякі "перли" і мовні покручі дивують.

Як правильно українською розповісти про своє хобі "рибалку", розповідає 24 Канал, посилаючись на учительку української мови Світлану Чернишову.

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Як сказати "рибалка" українською

Це хобі є дуже поширеним і серед чоловіків, і жінок та доступне у будь-яку пору року. Дехто вважає це заняття медитацією та єднанням з природою – ранкова чи вечірня прохолода, плескіт хвиль водойми (тільки не кажіть – пруд), квакання жабок, дзижчання комах і відсутність людського гомону. Мова іде про "рибалку", як заняття. 

У теплу пору року часто чуємо: "Пішли на рибалку!", "У мене нові снасті!", "Рибак з мене ще той!". Але чи все тут звучить українською? З'ясуймо! 

  • Якщо ми говоримо про процес, то це риболовля.
  • Якщо це професія, то це рибальство чи рибацтво.
  • Людина, яка ловить рибу – це рибалка.
  • Місце, де ловлять рибу – це рибальня.

Тому, коли ви кажете, "Люблю рибалку!", то у вас теплі почуття не до процесу, а до людини. А ідете не на рибалку, а на риболовлю!

Рибалка чи риболовля: дивіться відео

Приберемо росіянізми і з інших термінів, які стосуються рибальства:

  • не снасти – знаряддя для риболовлі, рибацьке спорядження,
  • не удочка – а вудка,
  • не леска – а волосінь,
  • не катушка – а котушка,
  • можна і поплавок, і поплавець,
  • можна і наживка, і приманка,
  • не крючок – а гачок,
  • не сеть – а сітка,
  • не кльов – а клювання.

Тому краще сказати:

  •  не "Я ходив на рибалку з новими снастями", а "Я ходив на риболовлю з новим рибальським спорядженням".
  • не "Рибак закинув удочку й чекає кльова", а "Рибалка закинув вудку й чекає клювання".

Якщо риболовля – це ваша форма відпочинку і релаксу, то і розповідайте про нього українською!