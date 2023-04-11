У Києві відреаставрували будівлю Річкового вокзалу. У його приміщенні розташовуватиметься Американський університет.

Днями інспектори ДІАМ видали сертифікат про прийняття в експлуатацію будівлі. Остання є історичною і збудована у 1961 році.

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Річковий вокзал у Києві став Американським університетом

Історичний фасад та цінні панно під час реставрації будівлі зберегли. При цьому створили всередині сучасний інтер'єр.

Кампус університету має аудиторії, майданчики для зустрічей та спільної роботи студентів, конференц-зали, бібліотеку тощо.

Пам'ятка архітектури була не просто збережена, а й отримала нове життя. Поява таких сучасних прогресивних освітніх закладів відкриває величезні можливості для талановитої української молоді,

– розповів т.в.о. голови ДІАМ Олександр Новицький.



Річковий вокзал у Києві став Американським університетом / фото ДІАМ

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