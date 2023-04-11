Днями інспектори ДІАМ видали сертифікат про прийняття в експлуатацію будівлі. Остання є історичною і збудована у 1961 році.
Читайте Найбільшому вишу Харкова урізали стипендії: яка причина та хто отримуватиме гроші
Річковий вокзал у Києві став Американським університетом
Історичний фасад та цінні панно під час реставрації будівлі зберегли. При цьому створили всередині сучасний інтер'єр.
Кампус університету має аудиторії, майданчики для зустрічей та спільної роботи студентів, конференц-зали, бібліотеку тощо.
Пам'ятка архітектури була не просто збережена, а й отримала нове життя. Поява таких сучасних прогресивних освітніх закладів відкриває величезні можливості для талановитої української молоді,
– розповів т.в.о. голови ДІАМ Олександр Новицький.
Річковий вокзал у Києві став Американським університетом / фото ДІАМ
До теми Поплавський покидає ректорство в Університеті культури
Що відомо про Американський університет у Києві
Це перший в Україні приватний університет за високими стандартами американської освіти.
Його відкрили у 2022 році в партнерстві із Arizona State University (ASU) – одного із найбільших університетів Америки, за сприяння українських та американських інвесторів.
У вересні 2022 року перші студенти університету розпочали навчання в онлайн режимі за трьома бакалаврськими програмами (Global Management, Business Administration, Software Engineering) та двома магістерськими (Global Management, Software Engineering).
Вони мають можливість отримати дипломи як Американського університету в Києві, так і акредитований Америкою ступінь від Arizona State University (ASU).
Джерело: ДІАМ України