На днях инспекторы ДИАМ выдали сертификат о принятии в эксплуатацию здания. Последняя является исторической и построена в 1961 году.

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Речной вокзал в Киеве стал Американским университетом

Исторический фасад и ценные панно сохранили во время реставрации здания. При этом создали внутри современный интерьер.

У кампуса университета есть аудитории, площадки для встреч и совместной работы студентов, конференц-залы, библиотека и т.д.

Памятник архитектуры был не просто сохранен, но и получил новую жизнь. Появление таких современных прогрессивных образовательных учреждений открывает огромные возможности для талантливой украинской молодежи.
– рассказал и.о. главы ДИАМ Александр Новицкий.


Речной вокзал в Киеве стал Американским университетом.

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Что известно об Американском университете в Киеве

Это первый в Украине частный университет по высоким стандартам американского образования.

Его открыли в 2022 году в партнерстве с Arizona State University (ASU) – одним из крупнейших университетов Америки при содействии украинских и американских инвесторов.

В сентябре 2022 года первые студенты университета начали обучение в онлайн режиме по трем бакалаврским программам (Global Management, Business Administration, Software Engineering) и двум магистерским (Global Management, Software Engineering).

Они имеют возможность получить дипломы как Американского университета в Киеве, так и аккредитованную Америкой степень от Arizona State University (ASU).

Источник: ДИАМ Украины