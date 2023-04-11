На днях инспекторы ДИАМ выдали сертификат о принятии в эксплуатацию здания. Последняя является исторической и построена в 1961 году.

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Речной вокзал в Киеве стал Американским университетом

Исторический фасад и ценные панно сохранили во время реставрации здания. При этом создали внутри современный интерьер.

У кампуса университета есть аудитории, площадки для встреч и совместной работы студентов, конференц-залы, библиотека и т.д.

Памятник архитектуры был не просто сохранен, но и получил новую жизнь. Появление таких современных прогрессивных образовательных учреждений открывает огромные возможности для талантливой украинской молодежи.

– рассказал и.о. главы ДИАМ Александр Новицкий.



Речной вокзал в Киеве стал Американским университетом.

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