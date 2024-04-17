Росія пошкодила центральний корпус Чернігівської політехніки
17 квітня 2024, 14:44Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Чернігів
Росія зранку 17 квітня вдарила ракетами по Чернігову. Внаслідок удару є загиблі, потерпілі та пошкоджена інфраструктура.
Вибухова хвиля добряче зачепила і центральний корпус Чернігівської політехніки. Про це повідомив ректор вишу Олег Новомлинець.
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Чернігівська політехніка зазнала пошкоджень внаслідок удару росіян
Внаслідок ракетного удару ворога в університеті вибиті всі вікна і двері. На щастя, жертв немає.
Минулось без постраждалих, бо люди вчасно пішли в укриття,
– повідомив Новомлинець.
І додав, що закордонні партнери вже знають про пошкодження та готують допомогу для вишу.
Росіяни пошкодили Чернігівську політехніку / Олег Новомлинець
Росіяни вдарили по Чернігову 17 квітня: коротко
- Росія завдала удару по Чернігову зранку 17 квітня.
- Окупанти завдали три ракетні удари по місту, є жертви та постраждалі.
- "Прильоти" відбулися по густонаселеному району міста, розташованому неподалік від центру.
- Є пряме влучання у 8-поверхову будівлю соціальної інфраструктури.
- Від удару пошкоджено будівлі та автомобілі.
- На місці ракетних ударів працюють екстрені служби та психологи.