Донат на ЗСУ та знижки: київська книгарня просить приносити російську літературу
6 січня 2023, 15:12Читать новость на русском
Столична книгарня "Сяйво книги" закликає приносити російськомовну літературу. За це ви отримаєте знижку 10% на покупку нових видань.
Книги прийматимуть до травня включно. Отримані кошти передадуть у благодійний фонд "Гуркіт".
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Здайте російську літературу та отримайте знижку
Волонтери натомість додадуть ці гроші на купівлю авто генераторів та дронів для ЗСУ.
Відтак кияни вже передали 57 тонн російськомовних книг на переробку. Отримані кошти скерували на позашляховик для українських воїнів. Зараз отримані гроші перераховують на наступний Сяйвомобіль.
Тож ви можете принести книги самі або ж надіслати їх поштою.
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Які книги найбільше купували українці у 2022 році
- У 2022 році українці найчастіше купували сучасну світову прозу. Також книги для саморозвитку.
- На другому місці за популярністю серед наших земляків опинилися видання, пов'язані із психологією та мотивацією.
- На третій сходинці – література для дітей і підлітків.
- На четвертому місці опинилася документалістика, публіцистика та хроніки.
- На п'ятому – сучасна українська проза.
- Далі йдуть біографії, мемуари, детективи, трилери та навчальна література.
- Після них українці найбільше цікавилися книгами з історії та військової справи.
- Купували також українську класику, фантастику, поезію і навіть езотерику.