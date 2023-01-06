Донат на ЗСУ та знижки: київська книгарня просить приносити російську літературу

Столична книгарня "Сяйво книги" закликає приносити російськомовну літературу. За це ви отримаєте знижку 10% на покупку нових видань.

Книги прийматимуть до травня включно. Отримані кошти передадуть у благодійний фонд "Гуркіт".

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Здайте російську літературу та отримайте знижку

Волонтери натомість додадуть ці гроші на купівлю авто генераторів та дронів для ЗСУ.

Відтак кияни вже передали 57 тонн російськомовних книг на переробку. Отримані кошти скерували на позашляховик для українських воїнів. Зараз отримані гроші перераховують на наступний Сяйвомобіль.

Тож ви можете принести книги самі або ж надіслати їх поштою.

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