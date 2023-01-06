Книги будут принимать до мая включительно. Вырученные средства передадут в благотворительный фонд "Гуркот".
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Волонтеры вместо этого добавят эти деньги на покупку автогенераторов и дронов для ВСУ.
Следовательно, киевляне уже передали 57 тонн русскоязычных книг на переработку. Вырученные средства направили на внедорожник для украинских воинов. Сейчас полученные деньги перечисляют на следующий Сяйвомобиль.
Поэтому вы можете принести книги сами или отправить их по почте.
К теме Какие книги чаще всего покупали украинцы в 2022 году
Какие книги больше всего покупали украинцы в 2022 году
- В 2022 году украинцы чаще всего покупали современную мировую прозу. Также книги для саморазвития.
- На втором месте по популярности среди наших земляков оказались издания, связанные с психологией и мотивацией.
- На третьей строчке – литература для детей и подростков.
- На четвёртом месте оказалась документалистика, публицистика и хроники.
- На пятом – современная украинская проза.
- Далее следуют биографии, мемуары, детективы, триллеры и обучающая литература.
- После них украинцы больше всего интересовались книгами по истории и военному делу.
- Покупали также украинскую классику, фантастику, поэзию и эзотерику.