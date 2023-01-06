Книги будут принимать до мая включительно. Вырученные средства передадут в благотворительный фонд "Гуркот".

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Волонтеры вместо этого добавят эти деньги на покупку автогенераторов и дронов для ВСУ.

Следовательно, киевляне уже передали 57 тонн русскоязычных книг на переработку. Вырученные средства направили на внедорожник для украинских воинов. Сейчас полученные деньги перечисляют на следующий Сяйвомобиль.

Поэтому вы можете принести книги сами или отправить их по почте.

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