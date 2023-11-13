"Досить розмов": чи карає учнів за російську мову один із найращих вчителів Артур Пройдаков

Найкращий вчитель України 2021 року Артур Пройдаков, який викладає українську мову та літературу, розповів, як реагує, коли учні на перервах спілкуються російською. До слова, цього року він вперше з українців потрапив до десятки найкращих педагогів світу за версією премії Global Teacher Prize.

Зауважимо, мовний омбудсмен Тарас Кремінь та МОН наголошували, що на перервах школярі мають спілкуватися лише українською мовою. Адже перерва – частина освітнього процесу.

Дивіться також Оголосили ім'я найкращої вчительки планети 2023 року

Чи карає учнів Артур Пройдаков за російську мову на перервах

Пройдаков зізнався: у такому разі визнає, що це "камінь у його город". Він вважає, що недостатньо попрацював, щоб учні говорили українською мовою і на перервах. При цьому заявив, що вдосконалюватиме свої уроки так, щоб школярі спілкувалися лише державною.

Як людина зі Сходу я розумію, що питання мови для нас екзистенційне. Досвід Луганщини, Донеччини, Запоріжжя це доводить – там було засилля російської мови, тому я переконаний: що більше буде української мови в публічному просторі, то краще це буде для української державності, адже мову використали як привід для вторгнення,

– наголосив вчитель.

Він також зазначив, що для нього показовим є фото з Маріуполя, де російські окупанти найперше змінюють українську "і" на свою літеру.

Наш ворог розуміє значення мови, тому досить уже розмов, чи потрібна нам лагідна чи сувора українізація. Ми всі маємо усвідомити: українська мова – це питання державної безпеки. У публічному просторі все має бути українською, і я за суворі правила вживання української в публічній сфері,

– наголосив Пройдаков.

Вчитель також розповів, що долучається до того, аби діти знали Героїв, які загинули за Україну. Він, зокрема, демонструє учням фото письменниці Вікторії Амеліної, яка загинула від ворожої ракети, про Володимира Вакуленка, якого вбили окупанти на Харківщині.

Нагадую дітям, що ворог знищує нас і за мову також, тож говорімо українською,

– резюмував педагог.

До слова, Пройдаков народився у місті Кадіївка на Луганщині (зараз населений пункт перебуває в окупації). У листопаді 2014 року був змушений залишити дім через війну.

Українець Артур Пройдаков вперше потрапив до десятки найкращих вчителів світу за версією премії Global Teacher Prize. Він учитель української мови та літератури, переможець Global Teacher Prize Ukraine 2021.