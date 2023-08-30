День знаний уже на пороге: как организовать незабываемый праздник родителям и детям

1 сентября полмиллиона учеников, возвращающихся на очную учебу, соберутся на праздничные линейки. Остальные украинские школьники смогут присоединиться к торжествам в День знаний дистанционно.

24 Канал собрал сценарии, которые вы смело можете воплотить в жизнь 1 сентября. Как интересно организовать школьный первосентябрьский праздник, читайте дальше.

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Сценарии праздника на 1 сентября

Этот сценарий содержит интересную структуру проведения торжественной линейки, посвященной Дню Знаний. В нем вы найдете и стихи, а также театрализованные выступления сказочных героев. Сценарий пригодится педагогам-организаторам.