Ситуация критическая: когда школьники 5 классов НУШ получат печатные учебники

В 2022 году из-за войны учебники для украинских 5-классников не напечатали. Они учатся уже по программе Новой украинской школы.

Детям рекомендовали использовать электронные книги. Однако во время отключения света проблема нехватки печатных учебников стала очень острой.

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Когда напечатают учебники для 5 классов

Так, учащиеся 5-х классов НУШ до сих пор не получили обещанных учебников.

МОН и профильный комитет Верховной Рады взялись привлекать зарубежных доноров для разрешения ситуации. Следовательно, чиновники спрогнозировали, что учебники на 75 – 80% будут готовы к концу 2022 года.

Директор Института модернизации содержания образования Евгений Баженков во время заседания комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций отчитался о следующем:

ЮНИСЕФ и ИМЗО заключили договор о печати учебников по математике для 5 класса. Институт при этом подписал договоры с семью издательствами на печать более 472 тысяч экземпляров учебников;

75% тиража должны подготовить уже к 5 декабря. До конца года их отправят в областные базы; еще 2 – 3 недели предусмотрели на доставку книг в школы;

также уже подписаны документы, согласно которым Комиссия Совета Европы может печатать учебники украинского языка для 5 класса. Тираж более полумиллиона экземпляров подготовят и доставят в Польшу в течение месяца. Также Совет Европы "готов напечатать учебники по истории".

5 декабря обещали напечатать 75% учебников по математике. До конца декабря должны распространить учебники по математике по всем школам Украины. Учебники по украинскому языку, вероятно, будут в январе 2023 года,

– резюмировала по результатам заседания нардепка Наталья Пипа.

Какая ситуация с другими учебниками

Относительно учебников для 6 классов, на 2023 год предусмотрено лишь частичное государственное финансирование печати. То есть предусмотрено 717 миллионов гривен всего на около 80% учебников.

Пилотные шестые классы, по словам Баженкова, в которых введена программа НУШ, могут использовать электронные версии учебных материалов.

Также он уточнил, что на обеспечение одного предмета требуется около 1 миллиона долларов. Стоимость одного учебника, заказанного государством, колеблется от 95 до 115 гривен.

В ЮНИСЕФ не согласились печатать учебники украинского языка и истории, ведь считают это "политическим вопросом".

Запланированы переговоры по изготовлению учебников по иностранным языкам, дисциплины "Я исследую мир". Есть вероятность допечатать эти позиции в феврале – за счет бюджета ЮНИСЕФ на 2023 год.

Из иностранных партнеров только Румыния профинансировала печать учебников для национальных меньшинств в Украине.

Учебники шрифтом Брайля печатают на бюджетные средства. Их изготовление продолжается и завершено на 80%. До конца года тираж в 18 000 экземпляров (5, 8 и 9 классов) должны доставить в регионы.

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