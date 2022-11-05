В проекте бюджета – 2023 года фигурировала цифра 155 миллиардов гривен. Однако окончательная сумма оказалась меньше.

В Бюджете – 2023 добавили более полумиллиарда на образование: на что предусмотрели

Бюджет на образование: 2023 vs 2022

В государственном бюджете – 2022 на образование заложили 153,7 миллиарда гривен. А в бюджете – 2023 – 142,8 миллиарда гривен Это на 10,9 миллиарда меньше, чем в прошлом году.

Если сравнить бюджеты на образование на 2022 и 2023 год, увидим очевидное сокращение образовательной субвенции (97,2 миллиарда – 87,5 миллиарда гривен) и денежной помощи для лиц с особыми потребностями (0,45 миллиарда – 0,3 миллиарда гривен).

Зато появились две новые субвенции:

1,5 миллиарда гривен выделили на обустройство безопасных условий в школах;

1 миллиард гривен – на приобретение школьных автобусов.

При этом сократили финансирование на:

подготовку кадров вузами и колледжами (минус 2,5 миллиарда);

выплаты академических стипендий (минус 0,4 миллиарда).

В то же время увеличили расходы на Научный фонд исследований, гранты и научно-технические исследования. На это предусмотрели 2 миллиарда гривен на 2023 год по сравнению с 1,5 миллиардами в 2022 году.



Бюджет на образование 2023 г. / МОН

Заметим, что в бюджете-2023 вообще не предусмотрели расходы на Новую украинскую школу.

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Образованию добавили более полумиллиарда на 2023 год

Глава комитета по вопросам образования, науки и инноваций Совета Украины Сергей Бабак накануне рассказал, на что предусмотрели дополнительные более полумиллиарда гривен.

50 миллионов – на профтехобразование;

20 миллионов – на Фонд президента по поддержке образования, науки и спорта;

30 миллионов – на Малую академию наук;

150 миллионов – на развитие государственного дистанционного образования;

90 миллионов – на Национальный фонд исследований;

215 миллионов – на проведение ВНО для Украинского центра оценивания качества образования.

Бабак также добавил, что нардепы учли правку о возобновлении образования на деоккупированных территориях.