У проєкті бюджету – 2023 фігурувала цифра у 155 мільярдів гривень. Проте остаточна сума виявилася меншою.

Важливо У Бюджеті – 2023 додали понад пів мільярда на освіту: на що передбачили

Бюджет на освіту: 2023 vs 2022

У державному бюджеті – 2022 на освіту заклали 153,7 мільярда гривень. А в бюджеті – 2023 – 142,8 мільярда гривень Це на 10,9 мільярда менше, ніж минулого року.

Якщо порівняти бюджети на освіту на 2022 і 2023 рік, побачимо очевидне скорочення освітньої субвенції (97,2 мільярда – 87,5 мільярда гривень) та грошової допомоги для осіб з особливими потребами (0,45 мільярда – 0,3 мільярда гривень).

Натомість з'явилися дві нові субвенції:

1,5 мільярда гривень виділили на облаштування безпечних умов у школах;

1 мільярд гривень – на придбання шкільних автобусів.

При цьому скоротили фінансування на:

підготовку кадрів вишами та коледжами (мінус 2,5 мільярда);

виплати академічних стипендій (мінус 0,4 мільярда).

Натомість збільшили видатки на Науковий фонд досліджень, гранти й науково-технічні дослідження. На це передбачили 2 мільярди гривень на 2023 рік проти 1,5 мільярда у 2022.



Бюджет на освіту 2023 / МОН

Зауважимо, що в бюджеті – 2023 взагалі не передбачили видатків на Нову українську школу.

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Освіті додали понад пів мільярда на 2023 рік

Очільник комітету з питань освіти, науки та інновацій Ради України Сергій Бабак напередодні розповів, на що передбачили додаткові понад пів мільярда гривень.

50 мільйонів – на профтехосвіту;

20 мільйонів – на Фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту;

30 мільйонів – на Малу академію наук;

150 мільйонів – на розвиток державної дистанційної освіти;

90 мільйонів – на Національний фонд досліджень;

215 мільйонів – на проведення ЗНО для Українського центру оцінювання якості освіти.

Бабак також додав, що нардепи врахували правку про відновлення освіти на деокупованих територіях.