Дітям радили використовувати електронні книги. Однак у час відключень світла проблема нестачі друкованих підручників стала дуже гострою.

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Коли надрукують підручники для 5 класів

Так, учні 5 – х класів НУШ досі не отримали обіцяних підручників.

МОН та профільний комітет Верховної Ради взялися залучати закордонних донорів задля вирішення ситуації. Тож посадовці спрогнозували, що підручники на 75 – 80% будуть готові до кінця 2022 року.

Директор Інститут модернізації змісту освіти Євген Баженков під час засідання комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій прозвітував про таке:

ЮНІСЕФ та ІМЗО уклали договір щодо друку підручників з математики для 5 класу. Інститут при цьому підписав договори із сімома видавництвами на друк понад 472 тисяч примірників підручників;

75% накладу мають підготувати вже до 5 грудня. До кінця року їх відправлять до обласних баз; ще 2 – 3 тижні передбачили на доставку книжок до шкіл;

також вже підписані документи, за якими Комісія Ради Європи може друкувати підручники з української мови для 5 класу. Тираж у понад пів мільйона примірників підготують і доставлять до Польщі протягом місяця. Також Рада Європи "готова надрукувати підручники з історії".

5 грудня обіцяли надрукувати 75% підручників з математики. До кінця грудня мали б розповсюдити підручники з математики по усіх школах України. Підручники з української мови, ймовірно, будуть у січні 2023 року,

– резюмувала за результатами засідання нардепка Наталія Піпа.

Яка ситуація з іншими підручниками

Щодо підручників для 6 класів, на 2023 передбачено лише часткове державне фінансування друку. Тобто передбачені 717 мільйонів гривень лише на близько 80 % підручників.

Пілотні шості класи, за словами Баженкова, у яких запроваджено програму НУШ, можуть використовувати електронні версії навчальних матеріалів.

Також він уточнив, що на забезпечення одного предмета потрібно близько 1 мільйона доларів. Ціна одного підручника, замовленого державою, коливається від 95 до 115 гривень.

Що цікаво! У ЮНІСЕФ не погодилися друкувати підручники з української мови та історії, адже вважають це "політичним питанням".

Натомість заплановані переговори щодо виготовлення підручників з іноземних мов, дисципліни "Я досліджую світ". Є імовірність додрукувати ці позиції в лютому – за кошти бюджету ЮНІСЕФ на 2023 рік.

Із закордонних партнерів лише Румунія профінансувала друк підручників для національних меншин в Україні.

Підручники шрифтом Брайля друкують бюджетним коштом. Їхнє виготовлення триває і завершено на 80%. До кінця року наклад у 18 000 примірників (для 5, 8 та 9 класів) мають доставити в регіони.

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