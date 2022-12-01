Детям рекомендовали использовать электронные книги. Однако во время отключения света проблема нехватки печатных учебников стала очень острой.
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Когда напечатают учебники для 5 классов
Так, учащиеся 5-х классов НУШ до сих пор не получили обещанных учебников.
МОН и профильный комитет Верховной Рады взялись привлекать зарубежных доноров для разрешения ситуации. Следовательно, чиновники спрогнозировали, что учебники на 75 – 80% будут готовы к концу 2022 года.
Директор Института модернизации содержания образования Евгений Баженков во время заседания комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций отчитался о следующем:
- ЮНИСЕФ и ИМЗО заключили договор о печати учебников по математике для 5 класса. Институт при этом подписал договоры с семью издательствами на печать более 472 тысяч экземпляров учебников;
- 75% тиража должны подготовить уже к 5 декабря. До конца года их отправят в областные базы; еще 2 – 3 недели предусмотрели на доставку книг в школы;
- также уже подписаны документы, согласно которым Комиссия Совета Европы может печатать учебники украинского языка для 5 класса. Тираж более полумиллиона экземпляров подготовят и доставят в Польшу в течение месяца. Также Совет Европы "готов напечатать учебники по истории".
5 декабря обещали напечатать 75% учебников по математике. До конца декабря должны распространить учебники по математике по всем школам Украины. Учебники по украинскому языку, вероятно, будут в январе 2023 года,
– резюмировала по результатам заседания нардепка Наталья Пипа.
Какая ситуация с другими учебниками
Относительно учебников для 6 классов, на 2023 год предусмотрено лишь частичное государственное финансирование печати. То есть предусмотрено 717 миллионов гривен всего на около 80% учебников.
Пилотные шестые классы, по словам Баженкова, в которых введена программа НУШ, могут использовать электронные версии учебных материалов.
Также он уточнил, что на обеспечение одного предмета требуется около 1 миллиона долларов. Стоимость одного учебника, заказанного государством, колеблется от 95 до 115 гривен.
Запланированы переговоры по изготовлению учебников по иностранным языкам, дисциплины "Я исследую мир". Есть вероятность допечатать эти позиции в феврале – за счет бюджета ЮНИСЕФ на 2023 год.
Из иностранных партнеров только Румыния профинансировала печать учебников для национальных меньшинств в Украине.
Учебники шрифтом Брайля печатают на бюджетные средства. Их изготовление продолжается и завершено на 80%. До конца года тираж в 18 000 экземпляров (5, 8 и 9 классов) должны доставить в регионы.
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Украинские учителя получат прибавку к зарплате
- Украинские учителя начальных классов, прошедшие сертификацию, получат 20% надбавки к зарплате.
- Глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак во время брифинга сообщил, что сертификацию успешно прошли более 1 100 учителей начальных классов.
- По его словам, в 2022 году на сертификацию зарегистрировались около 2 000 педагогов начальных классов. В третьем этапе онлайн приняли участие более 1300 учителей. Максимальное количество баллов (160) получили 52 из них.
- Соответствующие сертификаты педагоги получили в своих электронных кабинетах. Сертификаты действительны в течение 3 лет. Успешно прошедшие сертификацию педагоги получат 20% надбавки к зарплате, сообщил Гурак.
- По его словам, успешное прохождение сертификации педагогам отнесут также как прохождение очередной/внеочередной аттестации. При этом он дает право на присвоение соответствующей квалификационной категории и педагогического звания.
- Результаты сертификации учителей начальных классов доступны в личных кабинетах.