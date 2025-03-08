Кобиты на обцасах и со шминкой: как во Львове отмечают 8 марта
8 марта в мире отмечают Международный женский день. Львов – не исключение.
Только о праздновании "8 марта" не вспоминайте, потому что советские традиции здесь давно забыли и вспоминать не хотят. А как о празднике рассказать словами из галицкого говора, подскажет Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки".
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Как во Львове женщины празднуют 8 марта
У двадцать первой подборке расскажем, в частности, кого на улицах Львова можно увидеть 8 марта.
Часто в этот день немало кобит и маланок выходит на шпацирганг на площадь Рынок. Ну а потом идут в ресторан на кофе и пляцки.
- кобі́та – жінка (заміжня);
- рестора́ція – ресторан;
- шпацірґанґ – прогулянка;
- маланка – молода дівчина;
Часто одеты в галантный анцуг, особенно в соконки, обуты в ладные туфли на обцасах. На губах – шминка.
- ґалантний – елегантний;
- анцуґ – одяг;
- соконка, суконка – сукенка;
- шмінка – помада;
- ме́шти – туфлі;
- обца́си – підбори;
Женщина на шпильках идет по львовской мостовой / Prolviv.com
Идут себе попашталакать и "потицувати" (укр.) с коллежанками. Ну или – как без того – пописываться перед ними новыми берелками.
- колєжа́нка – колега жіночої статі;
- паштала́кати – теревенити;
- тицувати – жартувати;
- пописуватися – хизуватися;
- бере́лка – прикраса;
Да шо там кобиты и маланки – в этот день даже мамки с фризурами, нарисованными пазногцами и в капцилиндре.
- мамця – приємна старша жінка;
- фризу́ра – зачіска;
- пазно́гці – нігті;
- капцилі́ндер – капелюх;
Дама во Львове /скриншот видео Николаса Кармы
Ну а как кто празднует "8 марта", то говорят, шо то – римунда.
- риму́нда – зла жінка;
- комерс – забава;
Так по-скромному – без всяких "парадов". Потому что коммерсов теперь никто не устраивает – не то время.
Обратите внимание! 8 марта – это о правах человека и борьбе, в частности женщин, за эти права. А не о весне, красоте и женственности, как пропагандировали в Советском Союзе.