9 украинских военных ЗВО присоединились к сети Европейского колледжа безопасности и обороны
- 9 украинских военных вузов присоединились к сети Европейского колледжа безопасности и обороны (ESDC), что способствует интеграции евроатлантических стандартов в систему профессионального образования ВСУ.
- Среди них – Национальная академия сухопутных войск, Военный институт Киевского национального университета, Житомирский военный институт и тому подобное.
- Европейский колледж безопасности и обороны основан в 2005 году как автономный орган ЕС для развития европейской культуры безопасности.
9 военных высших учебных заведений и военных учебных подразделений ЗВО системы Минобороны Украины вошли в сеть Европейского колледжа безопасности и обороны (ESDC). Министерство обороны Украины получило официальное подтверждение от Исполнительного ученого совета Колледжа.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на МОУ. В январе этого года семь украинских вузов сформировали заявку на вступление в Европейский колледж, впоследствии к ним присоединились еще два заведения.
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Какие заведения вошли в сеть Европейского колледжа безопасности и обороны
В министерстве отмечают: этот шаг является важным элементом интеграции евроатлантических стандартов в систему профессионального образования в ВСУ, будет способствовать укреплению совместимости со странами-партнерами, открывает новые возможности для развития военного образования.
В частности, это позволяет разрабатывать новые образовательные продукты и преподавать их совместно с учебными заведениями-партнерами в государствах-членах ЕС,
– отметил директор Департамента военного образования и науки МОУ обороны Украины Владимир Мирненко.
Так, к сети ESDC присоединились:
- Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного;
- Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;
- Житомирский военный институт имени Королева;
- Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба;
- Военная академия (г. Одесса);
- Институт Военно-Морских Сил Национального университета "Одесская морская академия";
- Военный институт танковых войск НТУ "ХПИ";
- Военный институт телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут;
- Военный юридический институт НЮУ имени Ярослава Мудрого.
Сеть ESDC предлагает разнообразные учебные программы и курсы, охватывающие несколько основных направлений: оборона и безопасность, руководство и управление, участие в миссиях ЕС, кибербезопасность, международное сотрудничество и тому подобное.
Европейский колледж безопасности и обороны (ESDC) был основан в 2005 году для предоставления образования стратегического уровня в рамках Общей политики безопасности и обороны ЕС, а также развития европейской культуры безопасности.
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