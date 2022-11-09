Ада Роговцева рассказала, почему согласилась читать радиодиктант – 2022

Сегодня, 9 ноября, в Украине отмечают День украинской письменности и языка. Украинцы со всего мира по традиции приобщились к написанию радиодиктанта национального единства.

Читала его актриса театра и кино, Герой Украины Ада Роговцева. Впоследствии она рассказала, чем для нее является предложение читать этот радиодиктант.

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"Без радиодиктанта прожить невозможно"

Ада Роговцева подчеркнула, что можно прожить без необходимого, а без лишнего прожить невозможно. Она призналась, что радиодиктант 2022 – вроде бы лишнее, но прожить без этого невозможно. Герой Украины при этом убеждена: он действительно объединит людей, люди улыбнутся, сосредоточатся и что-нибудь подумают.

И мне это очень приятно. Это для меня честь, это ведь не каждому предлагается – писать диктант украинского единства! Я рада, что я в таком возрасте дожила до такого события в своей жизни,

– призналась Ада Роговцева.

При этом добавила, что это событие в ее жизни большее, чем для других людей. Ведь другие во время написания переживали, чтобы не совершать ошибок, а она уже знала, как писать правильно.

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Где была трансляция радиодиктанта национального единства – 2022

Автором текста нынешнего Радиодиктанта национального единства стала украинская писательница и режиссер, член Украинского ПЕН Ирина Целик.

Смотрите видеотрансляцию радиодиктанта – 2022

Сколько длился радиодиктант 2022 года

Радиодиктант начался 9 ноября в 11 часов по киевскому времени. Завершится в 12 часов. Проект длился час. Сам диктант – примерно 20 минут. 20 минут до и 20 минут спустя интересные гости рассказывали свои впечатления с разных точек Украины и мира.

Как и куда отправить радиодиктант на проверку

Исполнительный продюсер Украинского радио также подчеркнула: главное – сфотографировать и отправить радиодиктант до 11 часов 10 ноября. Можно:

отправить бумажное письмо следует по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001;

сфотографировать / отсканировать написанный текст (в формате .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) и отправить по адресу rd@suspilne.media или по электронной форме для получения работ. Ее обнародуют на сайте rus.radio 9 ноября.

Победителей, к слову, ждут призы. Это будут подарки от партнеров. Преимущественно книги. Но не только.

До середины декабря организаторы должны объявить победителей.