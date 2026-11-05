В Украине создадут Агентство прикладных исследований: ищут специалистов

МОН Украины ищет специалистов для команды Агентства прикладных исследований. Оно будет помогать предприятиям и ученым совместно разрабатывать технологии, тестировать прототипы и внедрять разработки в производство.

Резюме можно отправить до 23 ноября 2026 года. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Чем будет заниматься Агентство

Агентство станет точкой взаимодействия между украинским бизнесом, университетами и научными учреждениями. Его задача – сопровождать партнеров на всем пути: от определения технологической проблемы предприятия и поиска научной команды до практического применения результатов и оценки их экономического эффекта.

Работа будет охватывать весь цикл сотрудничества науки и бизнеса:

Изучение потребностей предприятий и подготовка технологических запросов.

Поиск партнеров и поддержка ученых.

Сопровождение исследований и проверка результатов.

Интеллектуальная собственность и выход на рынок.

Поддержка инновационной инфраструктуры.

Оценка внедрения и экономического эффекта.

Кого приглашают в команду

Открыт набор на такие должности:

Работа предполагает полную занятость в офисе в Киеве, официальное трудоустройство и все гарантии в соответствии с законодательством Украины.

Как подать заявку

Резюме необходимо прислать до 23 ноября 2026 года на электронный адрес innovations@mon.gov.ua. В теме письма обязательно укажите точное название вакансии, на которую претендуете.

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