Учитель трудового из Кропивницкого претендует на звание "Учитель года"

Профессиональный конкурс "Учитель года" важен для учителей, которые хотят продемонстрировать свое мастерство. Подготовка к нему является длительным процессом. В этом году на это звание претендует Александр Матийко, который преподает трудовое обучение.

Учителя трудового не часто могут принять участие в "Учителе года". Как проходит подготовка к нему учителя трудового из Кропивницкого, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Суспільне.Кропивницький.

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Как готовится учитель трудового обучения

К отборочному туру всеукраинского конкурса "Учитель года – 2025" готовится 26-летний учитель трудового обучения и технологий из Кропивницкого Александр Матийко.

Учителем он работает четыре года, последние два – в межшкольном ресурсном центре и в этом году победил в областном этапе конкурса "Учитель года".

Решил попробовать свои силы, выйти из зоны комфорта, показать другим и понять для себя, чего я стою. Я понял, что могу больше, чем думаю. Конкурс – достаточно непростое испытание

– прокомментировал учитель.

Господин Александр рассказал, что он из учительской семьи и любовь к трудовому обучению ему привил дедушка, который также был учителем трудового обучения. Поэтому с детства он много с ним занимался и перенял много умений.

Сейчас Александр Матийко готовится к отборочному туру всеукраинского конкурса. Подготовка к нему проходит в несколько этапов и задач, которые являются обязательными.

Отборочный этап состоит из нескольких задач. Первое – это дорожная карта творческого проекта, то есть наша последовательность изготовления: как, что, за чем делаем. Это теоретическая часть, то есть мне надо представить, как я это делаю со своими учениками. Следующий этап – методический практикум

– рассказывает Александр.

Учитель Александр Матийко / скриншот Суспільне.Кропивницький

Всеукраинский конкурс на лучшего учителя трудового обучения и технологий устраивают раз в пять лет. Поэтому не так часто выпадает возможность для учителей этого предмета продемонстрировать свои умения.

В 2007-м до финального этапа дошла директор межшкольного ресурсного центра, в котором работает Александр, Елена Горобец. По ее словам, участие в конкурсе требует знаний, информации и современных технологий.

Отборочный этап всеукраинского конкурса состоится 7 – 12 апреля, финальный – в мае.

Этот конкурс является шагом к более масштабному – Global Teacher Prize. И недавно определили лучшего учителя мира, им стал – Мансур аль-Мансур из Саудовской Аравии.